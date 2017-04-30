United Airlines'ın darp ederek, zorla uçaktan attığı yolcu, havayolu şirketi ile anlaşmayı kabul etti.

Hatırladığınız üzere, geçtiğimiz ay ABD'li havayolu şirketi United Airlines, aynı koltuğa iki farklı bilet kesip, yolculardan birinin uçaktan inmesini istemişti. Doktor yolcu, kendisini bekleyen hastaların olduğunu ifade edip; inmek istemeyince de, güvenlik görevlileri yolcuyu yaka paça uçaktan atmıştı. Darp edilen yolcu David Dao, yaptığı ayıp yüzünden oldukça ağır eleştirilere maruz kalan havayolu şirketi United Airlines ile anlaşmayı kabul etti.

69 yaşındaki Doktor David Dao'nun avukatları, havayolu şirketi ile mahkemeye başvurmaksızın uzlaştıklarını açıkladı.

Avukatlar geçtiğimiz perşembe günü tarafların barışçıl bir biçimde uzlaştığını bildirirken, yapılan anlaşma gereği havayolu şirketinin Dao'ya ne kadar ödeme yaptığı bilgisini gizli tuttular. Yapılan açıklamada havayolu şirketinin CEO'su Oscar Munoz için, "Doğru olanı yapacağını söyledi ve yaptı" denildi ve "David Dao'nun farkında olmadan milyonlarca yolcunun hayatlarını iyileştirecek değişikliklerin uygulamaya konulmasını sağlayan bir şampiyona" dönüştüğü ifade edildi.



