İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın Elektromobil Yarışması adlı proje yarışmasına katılmak için elektrikli otomobil geliştirdiler.

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenleyeceği ‘Elektromobil Yarışması’ için dört çeker bir elektrikli otomobil üretmeyi başardı. Farklı bölümlerden 17 öğrencinin 1 yıl kadar önce bir araya gelmesiyle başlayan proje, İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen basın etkinliğinde tanıtıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada önemli olan noktanın yarışmayı kazanmak değil bu teknolojiyi üretmek olduğunu söylerken, ‘’Tabii ki amacımız iyi bir netice ile dönmek ama her şeyden önce yarışı tamamlamak çok daha önemli bizim için. Biz şununla gurur duyuyoruz, 4x4 elektrikli otomobili ürettik, geçen seneye kadar yoktu bu sene üreten oldu mu bilmiyoruz.’’ dedi.

Amaçlarının Türkiye’deki elektrikli otomobil gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Dereli, ‘’Bizim amacımız, elektrikli otomobil sevdası, elektrikli otomobil hedefi olan ülkemizin bu hedefine katkı sunmak. Burada da teknoloji ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli teknoloji burada batarya teknolojisi, biz bunun altyapısını üniversitemizde kurmaya başladık, arkadaşlarımız çalışıyorlar, bir takım cihazlar alıyoruz ve ülkemizin vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Uzun ömürlü, dayanıklı, uzun mesafeler gidebilecek araçlara koymak için bataryalar üretmek amacıyla yola koyulmuş bulunuyoruz.’’ dedi.

İstanbul Büyükada için elektrikli fayton geliştirmeyi de düşündüklerini dile getiren Dereli, ‘’Biliyorsunuz Büyükada'da faytonlar var ve atların durumu hiç iç açıcı değil, biz onlara şunu teklif ettik, eğer o bağlantı sağlanabilirse biz Büyükada'daki bütün faytonları elektrikli yapmaya talibiz, sonuçta yapabileceğimizi arkadaşlarımız zaten göstermiş oldular.’’ dedi. Elektrikli Otomobil Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner ise ELEKTRO-MOB-İSTE sayesinde 100 kilometrelik yolun 1-1.5 TL maliyet ile gidilebileceğini dile getirdi.