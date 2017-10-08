Üniversiteler Bitcoin'i Resmi Ödeme Kabul Ediyor!

Bitcoin, üniversite ücretlerinin ödenmesinde kullannılacak. İsviçre'de bulunan Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi, okul ücretlerinin Bitcoin'le ödenmesini kabul etti. Bitcoin'le ödemeyi ilk olarak ise Kıbrıs'ta bulunan Lefkoşa Üniversitesi 2013 yılında başlatmıştı.

Bitcoin artık ev satın almak için bile kullanılıyor. Para birimi olarak iyiden iyiye toplumsal bir kabul gören Bitcoin, Venezuela ve Vietnam da oldukça popüler hale geldi. Şimdi ise bazı üniversiteler, bu para birimi ile yıllık ücretlerin ödenmesinin önünü açtı. İsciçre'nin Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi, bu hafta aldığı kararla Bitcoin'le ödeme yapılmasını sağladı.

Ancak üniversite, halihazırda Bitcoin işlemleriyle kendisi uğraşmayıp işi, Bitcoin ödemelerini işleme şirketi Bitcoin Suisse AG'ye bırakacak. Şirket, bir e-bankacılık sistemi kullanacak ve okulun bu dijital para birimini muhafaza edecek. Ödemeler, haftada bir kez İsviçre resmi para birimi olan franga ya da 10 bin franga ulaştığı takdirde günde bir kez dönüştürülebilecek. Elbette bu durum kur riskini de beraberinde getirecek.

Bitcoin'le ödemeyi isteyen öğrenciler Bitcoin.com tarafından belirlenen geleneksel ödeme üzretlerinden %1 de komisyon ödeyecek.

Bitcoin Kullanan İlk Üniversite Kıbrıs'ta

Bitcoin ile ödeme noktasında ilk okul Lucerne değil. Geçtiğimiz Aralık ayında, Almanya'da bulunan İşletme okulu ESMT Berlin'de öğrencilerinin Bitcoin'le ödeme yapmasının önünü açmıştı. Daha önce ise 2014 yılından ABD'de bulunan King's College bu uygulamaya geçmişti. Bitcoin kullanan ilk üniversite ise 2013'te alınan bir kararla bu ödeme yöntemini benimseen Kıbrıs Lefkoşa Üniversitesi'ydi.

Üniversitelerin yavaş yavaş kullanmaya başladığı kripto para birimleri, bu sistemlerin toplumsal olarak kabul görmesinin yolunu açıyor. Öte yandan CoinTelegraph'da yer alan habere göre finans sektörü, blockchain uzmanlığı olan kişileri yoğun olarak arıyor, ancak henüz yeterli sayıda yetişmiş eleman bulamıyor. Yine de bu sektörle ilgili olarak ABD, Avrupa ve Rusya'daki bazı üniversiteler konuyla ilgili dersleri vermeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de de Bitcoin kullanımı yaygın olarak kullanılacak mı?