Üniversitelere Sınavsız Giriş Sistemi Geliyor!

Değişen yeni üniversite sınav sistemi ile öğrenciler, iki yıllık ön lisans ve bazı lisans programlarına lise puanıyla giriş yapabilecekler.

2010 yılında YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı hale getirilen sınavın ilk ayağı olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) kaldırılıyor. YÖK ve MEB’in ortaklaşa düzenlediği yeni sistem, önümüzdeki yıl son şeklini aldıktan sonra 2018’de hayata geçirilecek.

Yeni sisteme göre öğrencilerin lise diploma puanları, üniversiteye giriş için kullanılacak. Diploma puanının esas alınacak olması sebebiyle MEB, lisede de TEOG benzeri merkezi bir sınavın yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüyor. Buna göre her yıl liselere merkezi sistemli sınav yapılacak.

Sınav öncesi yaklaşık 100 bin öğrenci için sınava girmeden önce lise diploma puanıyla direkt olarak kayıt yaptırabileceği iki yıllık önlisans programları açıklanacak. Öğrenci, lisedeki puanına göre istediği bölüme doğrudan kaydını yaptırabilecek fakat listede istediği bir bölüm yoksa, yine LYS’ye girebilecek. Sayısı önlisans programları kadar olmasa da aynı sistem, lisans programları için de geçerli olacak.

Mezunlar da düşünüldü

Geçmiş yıllarda mezun olmuş öğrenciler, yine diploma puanları baz alınarak önlisans ve bazı lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler. Mezun olmuş öğrenciler de tıpkı liseden yeni mezun olanlar gibi LYS’ye girebilecekler.

GÜNCELLEME: YÖK'ten söz konusu haber için 'yalanlama' geldi! Detayları aşağıdaki haberimizden görebilirsiniz;