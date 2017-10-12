Üniversiteye Giriş Sistemi ve Adı Değişti! İşte Tüm Detaylar

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün yaptığı açıklama ile üniversiteye girişteki yeni sistemin nasıl olacağını tüm detayları aktardı.

Öncelikle yeni sistemin adını söyleyelim: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Oturum sayısının ikiye, puan türlerinin ise 18’den 5’e indirildiğini belirten YÖK Başkanı’nın yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır.

Öğrenciler üzerindeki stresi azaltacak yeni bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılması, artık kaçınılmaz bir gerçektir.

Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlatıp bitirmeyi planladık.

Puan türlerinde azaltmaya gidiyor, fakat her puan türüne en fazla Türkçe ve matematik etki edecek.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumda 40 Türkçe, 40 matematik sorusu olacak ve bu sınav Cumartesi sabahı gerçekleştirilecek.

Adayların bir ön lisans programına yerleştirilebilmeleri için temel yeterlilik test puanının en az 150 olması gerekiyor.

Temek yeterlilik puanı 200 ve üzerinde olan adaylar, eğer isterlerse bu puanı diğer yıl değerlendirebilecekler.

Sosyal testi yüzde %50, fen testi %50 etkili olacaktır.

Yerleştirme yapılırken temel yeterlilik puanı esas alınacaktır.

Özel yetenekle öğrenci kabul eden programlar için daha önce belirlenen baraj puanı bu sene de aynı tutulmuştur.

Engelli adaylara yönelik uygulamalar aynı şekilde devam edecek.

Genel olarak baktığımızda yeni sistemin daha sade, anlaşılabilir ve kolay yönetilebilir olduğu belirtiliyor. Sınav puan türleri 18’den 5’e, oturumların sayısı da 6’dan 3’e indirilmiştir.

Yeni sistem ne zaman başlayacak?

Sistem, bu yıl ilk sınavdan itibaren uygulamaya geçirilecek. YÖK Başkanı, bu konuda bir zaman kaybı yaşamak istemediklerini belirtti. Ayrıca sınava giriş saatiyle ilgili de bir esnetme yapılabileceği belirtiliyor, fakat bununla ilgili nihai karar ise henüz verilmedi.