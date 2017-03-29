ODTÜ Ar-Ge Topluluğu bünyesinde gerçekleşecek olan bir girişimcilik maratonu olan University4Society 31 Mart, 1-2 Nisan tarihlerinde Ankara Next Level Workinton’da!

Tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren ve tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek bu girişimcilik ve inovasyon eğitim maratonu ile katılımcı takımlar 48 saat içinde toplumsal sorunlara teknoloji tabanlı çözümler bularak inovatif girişimler üretecekler. Bu süreçte de mentorlar ve alanında uzman eğitimciler sayesinde iş fikirlerini geliştirirken farklı bakış açıları da kazanacaklar. Finalde takımlar hafta sonu boyunca üzerinde aralıksız olarak çalıştıkları fikirlerini, sektörün önde gelen isimlerinden ve yatırımcılardan oluşan jüriye sunacaklar.

Türkiye'nin yeni lider şirketlerini yaratmada ve var olan şirketlere inovatif fikirler üretmede başrolü oynayacak ve tüm dünyada gerçekleşecek University4Society’ye başvurular başladı bile!

Ayrıntılı bilgi ve katılım için www.uni4society.com, ücretsiz bilet içinse https://www.eventbrite.com/e/university4society-tickets-31591840044 sitelerini ziyaret edebilirsiniz!