Ünli Fizik Profesörü Stephen Hawking Uzaya Gidiyor!

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, Richard Branson'ın "Virgin Galactic" isimli uzay aracıyla uzaya seyahat gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olan Hawking, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Good Morning Britain isimli televizyon programına konuk oldu. 75 yaşındaki fizikçi, Virgin Şirketinin CEO'su başarılı işadamı Richard Branson'un "Virgin Galactic" uzay aracında kendisine bir yer teklif ettiğini ve bir an bile düşünmeden bu teklife "evet" yanıtı verdiğini ifade etti.

Programda kendisine mutluluğunun kaynağının nereden geldiği sorulan ünlü bilim insanı, sahip olduğu üç çocuğunun hayatına getirdiği mutluluğu belirttikten sonra, "Kimse beni uzaya götürmeyecek diye düşünmeye başlamıştım. Ama Richard Branson sonunda teklif etti uzaya gitmeyi. Beni mutlu eden bir diğer şey de uzaya gitmek olacak." dedi.

Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hakkında Bilinmeyen 10 Gerçe

Hawking, uzayda bulunan en yaşlı insan olmasa da (John Glenn, 1998 yılında NASA'nın STS-95 ekibiyle 77 yaşında uzaya giden en yaşlı astronot) uzaya giden ilk ALS hastası olacak.

Hawking halihazırda 2007 yılında yerçekimsiz ortamda bulunmuş; bundan müthiş keyif aldığını ifade etmişti.