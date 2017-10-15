Ünlü Mobil Telefon Markalarının Yükselişi ve Düşüşü

Dünya üzerinde bir çok telefon üreticisi mevcut ancak bu markalardan sadece bir kısmı trend oluşturmayı ve lider konuma yükselmeyi başarabildi.

Bir zamanlar Nokia'nın domine ettiği bir telefon sektörü vardı. Günler geçti, akıllı telefonlar ortaya çıktı. Nokia büyük bir hata yaparak Android'i kullanmadı ve konumunu kaybetti. O zamandan sonra işler çok değişti ve yeni firmalar yeni teknoljileriyle sektörü domine etmeye başladı.

Alttaki grafikte akıllı telefon markalarının yüzdelik olarak popülaritesi yer alıyor. Biraz incelersek 2010 yılında Nokia'daki düşüşü görebiliriz. Bu düşüş tam olarak firmanın o zamanki CEO'sunun Symbian mobil işletim sisteminin fişini çekmesiyle başlıyor. Symbian, o zamanlar en popüler mobil işletim sistemiydi ve bu değişim firmanın sonunu getirdi diyebiliriz.

Çok değil, bir yıl sonra 2011'in sonunda ilk Windows Mobil işletim sistemli Nokia ortaya çıktı fakat artık çok geçti. Samsung başta olmak üzere Symbian'ın gitmesiyle ortaya çıkan boşluğu Android çılgınca doldurmuştu ve Nokia için geri dönüş yoktu, sadece çırpınmalar vardı.

Sony ve Ericsson'a da göz atacak olursak işleri iyi idare ettiklerini söyleyebiliriz. 2001 yılında gerçekleştirdikleri ortaklık ile birlikte Sony-Ericsson olarak telefonlar çıkaran firmalar, oldukça başarılı oldular ve cihazları günümüzde bile konuşulmayı başardı. 2012 yılında ise ortaklık Sony'nin Ericsson'un hisselerini de satın almasıyla son buldu.

(O2 XDA, HTC)

HTC, çok da parlak olmayan bir şekilde akıllı telefon işine giriş yaptı. O2 operatörü için telefon üreterek işine başlayan HTC, aynı operatör için çıkardığı XDA modeliyle şu araların en popüler Android geliştiricileri platformu XDA-Developers'ın adına ilham kaynağı oldu. Bunun ardından firma kendi markasıyla da ürünler satmaya başladı ve kısa sürede yüksek kaliteli cihazlarıyla tanındı. Şu aralar ise çok sıkıntı çeken mobil departmanı öncelikle bir parça halinde Google tarafından satın alındı, şimdi de firma sanal gerçeklik teknolojileriyle kendini batmaktan kurtarmaya çalışıyor.

Aynı zamanlarda, Çin'in dünya sahnesine çıkışını görebiliyoruz. Batı marketinde elinden geldiğince var olmaya çalışan Huawei, şuan için işleri iyi götürüyor. Çinli dev Xiaomi ise en popüler markalardan biri ve yükselişine devam ediyor. Apple'dan bahsedecek olursak, Apple... Reklam yapmaya bile gerek duymayan firmanın yeni akıllı telefonlarını almak için insanlar bir önceki gün kuyruk olmaya başlıyorlar hatta çadırlarda uyuyorlar. Çok büyük bir pazarlama başarısı olan Apple iPhone'lar, yakın zamanda ise bir miktar gerilemeye başladı. Bu gerilemenin iPhone X ile birlikte de devam etmesi durumunda firma için tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir.

Sonuca gelecek olursak, şuan adlarını bile bilemeyeceğimiz sayısız marka ve sonsuz seçenek piyasada bulunuyor. Kullanıcılar olarak bize düşen ise kendimize en iyi hitap eden ürünü almamız. Ve son bir uyarı olarak ise asla ama asla, en popüler ürününüzü kendi ellerinizle öldürmemeniz (Nokia'nın Symbian'ı öldürmesi) yönünde olacaktır.