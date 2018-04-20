Mel Gibson ve Morgan Freeman, Aynı Türk Filminde Oynayacak

Türk sinemasının dönüm noktalarından birisi olacak dev bir proje için iki büyük isimle anlaşıldı. Ünlü aktör yapımcı ve yönetmen Mel Gibson ve tüm dünyanın çok yakından tanıdığı Morgan Freeman, Kerbela isimli tarihi Türk filmi için kameraların karşısına geçecek.

Dünyanın herhangi bir yerinde birine 'en popüler aktör kim?' sorusu sorulduğunda, karşılık olarak alacağımız ilk isimler arasında Mel Gibson ve Morgan Freeman mutlaka bulunacaktır. Her iki aktör, Türk sineması açısından oldukça kaliteli bir örnek olacak Kerbela filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyorlar.

Gibson yapımda ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid’e hayat verecek ve Freeman, Yezid’i sürekli uyaran akıl hocası Şemun’u canlandıracak. Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre Kerbela’nın çekimleri önümüzdeki Kasım ayında, Fas’taki Hollywood stüdyolarında başlayacak.

Ahmet Turgut’un ‘Aşkın Şehidi’ isimli çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanması beklenen yapım, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Medine’de uğradığı zulümü, Kerbela’da şehit edilmesine kadar geçen süreci konu alacak. Yapımda Hz. Hüseyin’in yüzünün gösterilmemesi bekleniyor.

Kerbela filminin yönetmenliğini televizyon dizileriyle adını duyura Erhan Baytimur yapacak. Filmin yapımcılığı ise Ortadoğu Yapım Şirketi’nin elinde olacak.

Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman daha önce ülkemizi ziyaret edip İnancın Hikayesi adındaki belgesel dizisi için bir bölüm çekmişti. Ünlü aktörün, ülkemizi uluslararası yapımlarda temsil eden Haluk Bilginer ile birlikte oynadıkları Ben Hur isimli film geçen yıllarda vizyona girmişti. Mel Gibson ise 1981 yılında oynadığı Gallipoli filmiyle adını ülkemizde duyurmuştu ve El İsra isimli bir Türk filminin yönetmeliğini yapmak için geçtiğimiz yıl İstanbul'a geldiği konuşulmuştu. Her iki aktör de Hollywood ve dünya sinemasının en unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Türk sinemasına çıkış kazandırması beklenen filmin sadece Türkiye’de değil, pek çok ülkede vizyona girmesi planlanıyor.