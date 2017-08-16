Anne Hathaway'in Çıplak Fotoğrafları İnternete Sızdırıldı!

İnternet korsanlarının son kurbanı Anne Hathaway oldu. Oscarlı oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı.

Siber saldırı mağdurları arasına ünlü Oscarlı oyuncu Anne Hathaway de katıldı.

Ünlü aktrisin çıplak fotoğrafları Tumblr ve Reddit’te paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan olay kısa sürede Anne Hathaway’i Twitter’da en çok konuşulan kişi haline getirdi.

Ünlülerin kişisel hesaplarına yapılan siber saldırılar son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. En son Nisan ayında dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, internet korsanlarının kurbanı olmuştu.

Daha önce Jennifer Lawrence, Kate Upton ve Kaley Cuoco gibi ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları internet korsanlarının eline geçmiş ve internette paylaşılmıştı. Hatta Jennifer Lawrence, geçtiğimiz günlerde bu konunun hatırlatılması üzerine hala internet korsanlarına karşı paranoyak olduğunu ve korku duyduğunu belirtmişti.

Bu saldırılar ilk başladığında, iCloud güvenlik sisteminin siber korsanlar tarafından aşılarak fotoğrafların ele geçirildiği düşünülmüş, fakat sonrasında iCloud’un API’sinde sınırsız şifre tahmini yapılmasına imkan veren bir açık olduğu anlaşılmıştı.