Ming-Chi Kuo: Galaxy S8 Beklendiği Kadar Satmayacak

Özellikle Apple hakkında yaptığı analistlerle hepimizi şaşırtan KGI analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Galaxy S8, Samsung'un beklentilerinin altında kalacak.

Özellikle Apple ile ilgili yaptığı tahminlerle birlikte teknoloji dünyasının yakından tanıdığı KGI analisti Ming-Chi Kuo, daha tanıtılmayan Galaxy S8'in sızıntılarını değerlendirerek telefonun satış rakamlarıyla ilgili bir tahminde bulundu.

Galaxy S8'in Nisan ayından sonra satışa çıkacak olmasının bir dezavantaj olduğunu söyleyen Kuo, aynı zamanda cihazın fiyatının Galaxy S7 ailesine kıyasla ciddi anlamda yüksek olmasıyla birlikte Galaxy S8 yerine hâlâ Galaxy S7 ailesinin tercih edilebilir olacağını ve bu durumun da Galaxy S8 satışlarını etkileyeceğini söylüyor.

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleriyle 40 milyon adetin üzerinde satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı ancak Galaxy S8'in ABD'deki fiyatının 800 doların üzerinde olacağı hakkında söylentiler Galaxy S8 ailesinin yüksek fiyatıyla birlikte satış rakamlarının Galaxy S7 ailesinin altında olacağını gösteriyor diyebiliriz. Tabii yine de kârlılık anlamında Samsung'a daha düşük adetleri, daha yüksek gelir de sağlayabilir.

Elbette tüm bunlar tahminden ibaret. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerini resmi olarak 29 Mart'ta Londra ve New York'ta düzenlenecek basın toplantılarıyla birlikte tanıyacağız.