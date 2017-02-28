iPhone 8'de Olacağı Söylenen İki Özellik Yalanlandı!

Dünyaca ünlü araştırma siteleri, Apple'ın yeni modeli iPhone 8'de kullanacağı iki yeni özelliğin "yalan olduğunu" iddia etti. Yani yenilik bekleyenler, büyük hayal kırıklığına uğrayabilir!

Umut, hayal kırıklığı yoluna atılan ilk adım olabilir. Artık söz bitti ve Apple iPhone 8 hakkındaki tüm dedikodular ya hayat buluyor ya da silinip gidiyor. Sızan söylentilere göre Apple yine ne tasarımı ne de özellikleri açısından ciddi yeniliklere hayat verecek. İddialar doğruysa Apple bırakın herkesi mutlu etmeyi, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak. Heyecanla beklenen en önemli iki özellik masadan kaldırıldı gibi.

İlk Hayal Kırıklığı: Kavisli OLED Ekranlar

Popüler “Edge” mimarisini iple çeken Apple müdavimleri hayal kırıklığına uğrayacak. Araştırma şirketi TrendForce'a göre Apple kavisli ekran tasarımından kaçınacak, çünkü düşme testleri açısından istediği sonuçları elde edemiyor. Yeni Apple telefonu da, şu anki amiral gemilerindeki 2.5D ekranlarla donatılacak.

Apple'a göre kavisli ekranlar pazarlama çekimlerinde harika gözüküyor, ancak uygulamada istenenleri başaramıyor. Tedarikçilerden alınan bilgiler Apple'ın geri adım attığı ve bu yıl da kavisli ekranlardan uzak duracağı yönünde.

İkinci Büyük Hayal Kırıklığı: Yeni Nesil Kablosuz Şarj

Bu dedikodu ilkinden çok daha üzücü. Zira uzun mesafeli kablosuz şarj özelliği artık dedikodu sıfatından sıyrılıp gerçeklikle buluşmak üzereydi. Olası darbe hakkındaki bilgiler, finansal hizmetler şirketi Cowen ve Company'den geliyor ve şirket uzun menzilli kablosuz şarj mimarisinin artık iPhone 8 için geçerli olmadığını söylüyor.

Apple, baş rakibi Samsung'dakine benzeyen bir kablosuz şarj sistemi kullanacak. Apple, geçtiğimiz günlerden Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na üye olmuştu ve artık pek çok otorite, geleneksel yapıdan uzak bir kablosuz şarj sistemine kesin gözle bakıyordu. Cowen and Company'e göre dev bilişim şirketi temas tabanlı ve düşük maliyetli kablosuz şarj sistemini tercih edecek gibi.

Bazı kişiler ise hala umut dolu. Bunun nedeni, son aylarda FCC testlerine katılan bazı gizemli Apple aksesuarları olması. Ancak diğerleri FCC testlerine katılan cihazların Apple TV ve aksesuarları olduğuna emin.