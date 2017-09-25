Ünlü Astrofizikçi Game of Thrones'u Değerlendirdi!

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, Game of Thrones'un son sezonunda yaşanan olaylarla ilgili bir dizi tweet paylaştı.

Arkasında sayısız soru bırakarak bizleri 1.5 senelik bir bekleyişe sokan Game of Thrones’u bekleyen tek kişi biz değilmişiz. Modern Cosmos ile adından fazlasıyla söz ettiren astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, Twitter’da Game of Thrones bombardımanı yarattı. Dizi hakkında aklında kalan soruları açıklayan Tyson, birçok soru sorarak bunlara cevap verdi.

Haberin buradan sonrası dizi ile ilgili spoiler içerebilir. Sonra yok efendim ben bilmiyordum, ne yaptın sen gibi yorumlar almayalım.

Uyarımızı yaptığımıza göre, Tyson’un açıklığa kavuşturduğu olaylardan bahsedebiliriz. Dizi yayınlandığı sırada Viserion’u çekmek için kullanılan zincirlerin nereden geldiği sorulmuştu. Tyson’a göre zincirlerin nereden geldiği değil, bu dondurucu soğukta suya girip çıkmasına rağmen nasıl bu şekilde işlediği oldu.

Bu ve bunun gibi pek çok hata var, ancak Neil’in ilginç bir haberi var: Dizideki ejderhalar, bilimsel açıdan gerçekçi görünüyorlar. En azından kanatları için geçerli bir durum bu.

Tyson, dizinin adeta genel bir araştırmasını yapmış. Viserion, Night King’in eline geçtikten sonra ortaya çıkan mavi ateşin, normal ejderha ateşinden 3 kat daha fazla sıcak olduğunu belirten ünlü bilim insanı, bu sıcaklığın ejderhaları veya Daenerys’i yakabileceğini düşünüyor.

Bu olayın arkasındaki en büyük kanıt, HBO tarafından canlandırılmış bir tarih videosunda yer alıyordu. “Valyria Doom’un ateşi o kadar sıcaktı ki ejderhalar bile bundan etkilenerek düştü.” Viserion’un ateşinin ne kadar güçlü olduğunu çok yakında göreceğiz sanırım.

Jon’un tamamiyle resmiyete dökülmüş bir şekilde Targaryen olduğunu bildiğimiz göre Night King ve Viserion’a karşı Jon ve Dany’nin ejderhalı mücadelesini görmeyi umuyorum.