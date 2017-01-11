Ünlü Astronomdan Zihnimizi Bulandıran İddia: Uzaylılar, Makineye Benziyor!

Ortaya ardına ardına atılan iddialar, uzaylı tartışmalarını son yılların en sıcak seviyesine taşıdı. Ünlü bir astronom ise olaya bambaşka bir açıdan bakıyor.

Uzaylılar hakkındaki teorilerin ucu bucağı yok. Şili'de kayıt edilen ve UFO'ları kanıtladığı iddia edilen video ile Peru'da uzaylılara ait olduğu savunulan bir pençenin bulunması, bu teorilerin ateşini artırdı.

Seti Enstitüsü'ndeki uzman bir astronom ise olaya bambaşka bir perspektiften bakmayı seçti. Seth Shostak, "Biz çeşitli icatlar yaparak, teknolojinin sınırlarını belirlediğimizi zannediyoruz. Oysa ki icat ettiğimizin makinelerin çok daha gelişmişleri, uzaylılar tarafından inşa edildi bile. Böyle bir teknolojiye sahip olan varlıkların, makine gibi görünmesinden doğal ne olabilir ki?" iddiasını ortaya attı.

Shostak, geçmişte de uzaylılar hakkında bazı garip yorumlar yapmıştı. Kısa bir süre önce kıdemli SETI astronomu, "İnsanların yeryüzündeki dominant tür olma hakkını kaybedeceğini ve bunun 2100 yılına kadar gerçekleşeceğini" savunmuştu.

İngiliz astronom Sir Martin Rees de, benzer görüşleri paylaşıyor. Rees açıklamalarında şu ifadeleri kullanıyor:

"İleri seviye medeniyetler, vadeleri dolan karbon temelli yapıları gelişmiş makinelerle değiştirmiş ve siber-uzaylılara dönüşmüş olabilir. Basit organik yaşamlar nasıl evrimleştiyse, teknoloji geliştikçe insanlar da makinelere evrimleşebilir."