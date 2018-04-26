Fortnite'ın Ünlü Göktaşı Her An Kafanıza Düşebilir

Bir Fortnite oyuncusunun keşfi sonrası gökyüzündeki gizemli cisimlerin kesin olarak göktaşı olduğu anlaşıldı. Üstelik bu göktaşları seyrek olarak da olsa Fortnite evrenine her an sert bir düşüş gerçekleştirebilir.

Acele bir şekilde piyasaya sunulan ve içinde birçok sürpriz bug barındıran fakat tüm bu sebeplere rağmen eşsiz bir oyun aksiyon deneyimi sunan Fortnite, bu kez oldukça enteresan bir yenilikle karşımıza geliyor; Fortnite başımıza taşlar yağdıracak!

Bir süredir oyunun semalarını süsleyen göktaşlarını fark etmiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek, hatta bir dönem bu taşlar birçok sosyal mecrada uzay gemisi olarak dahi yorumlanmıştı. Bu konuda tartışmaları sonlandıracak video Fortnite oyuncularından birinden geldi.

Oyuncunun keşfine göre o cisimler kesinlikle göktaşı, üstelik bu göktaşları zaman zaman yeryüzüne de düşebiliyor. Talihsizlik eseri olur da bu göktaşları size isabet ederse size hasar verip vermediği net olarak bilinmese de hasar alma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor. Sosyal medya’dan Reddit’e kadar birçok platformda tartışılan bu konuya ait videoyu aşağıdaki bağlantı vasıtası ile izleyebilirsiniz.

Oyuna gelen son güncelleme içerisindeki yeni ses efektleri kontrol edildiğinde böyle bir aksiyonun gerçekleşmel ihtimali zaten oldukça yüksek görünüyordu. Fakat bu tür bir olayın ne kadar yoğun olacağı ya da ender görülen bir olay olup olmadığına dair henüz net bir bilgi yok. Yine de haritada dolaşırken talihsizlik yaşamamak için ara sıra gökyüzüne bakmak isteyebilirsiniz, iyi oyunlar.