Ünlü fizikçi, astronom, futurist ve günümüzün en dahi bilim insanlarından olarak gösterilen Stephen Hawking 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünyayı yasa boğan ölüm haberi, çocuklarının yazılı açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

.Günümüzün en dahi bilim insanları arasında gösterilen, yaptığı keşif ve çalışmalarıyla evrenin kökenine ilişkin en net teorileri ortaya atan Stephen Hawking hayata gözlerini yumdu. Son yıllarında her fırsatta insanlığı uyarmaya ve olası tehlikelere karşı önlem almaya çağıran ünlü bilim insanı, gençlik yıllarından bu yana ciddi bir hastalıkla boğuşuyordu.

Stephen Hawking’in çocukları olan Lucy, Robert ve Tim Hawking, “Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi.” açıklamasıyla haberi duyurdu.

2013 yılında kaleme aldığı bir nevi otobiyografi niteliğindeki kitabı “My Brief History” ünlü fizikçinin son eseriydi. Kitabında son 50 yıldır onu bir sandalyeye mahkum eden ALS hastalığına rağmen hayatından oldukça memnun olduğunu dile getiren Hawking, ne yazık ki artık insanlığa o ciddi uyarılarını yapamayacak.

Tam adı Stephen William Hawking olan dahi, 8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere’nin Oxford şehrinde sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Üstün zekası onun ileriki yıllarda matematik ve fizik aşkını körükleyecekti. Daha çocuk yaşlarında dereceler elde etmeye başlamıştı bile.

Ömrü boyunca kara deliklerin evrene son verebileceğini savundu ve Big Bang’in bir başlangıç olduğuna dair kesin ifadeler sunan sayılı bilim insanları arasında yer aldı. Çalışmalarıyla pek çok ödül, madalya ve nişan aldı. Ancak bu çalışmaları yaparken, henüz 21 yaşında koyulan ALS tehdidiyle uğraşıyordu. Günden güne eriyen bedeni onu tamamen hareketsiz bırakıncaya dek moralini bozmadı. Evliliğini eşinin büyük desteğiyle sürdürdü, üç çocuğu oldu ve hayatının son günlerine kadar teorik fizik üzerine çalışmaya devam etti.

Stephen Hawking, 14 Mart 2018’de hayata gözlerini yumdu.