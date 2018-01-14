Ünlü CEO'dan Bitcoin Açıklaması: Kötü Bir Son Olacak!

Dünya'nın en büyük holdinglerinden birisi olarak bilinen ve yönetim kurulunda Bill Gates'in de olduğu Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su Warren Buffett, Bitcoin'le ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Bitcoin'le ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Kripto para birimlerini "gelecek" olarak nitelendirenler olsa da birçok kişi tabiri yerindeyse geçici bir heves olarak görüyor. Ancak bu iki görüş çatışması arasında Bitcoin, büyük şirketler tarafından bazı hizmetlerde kullanılmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük ikinci holdingi olarak bilinen Berkshire Hathaway şirketinin Warren CEO'su Buffett, CNBC'ye verdiği bir röportajda kripto paraya sahip olmadıklarını belirtti ve hiçbir zaman da öyle bir konumda olmayacaklarını söyledi.

Ünlü CEO, Bitcoin'in kötü bir şekilde son bulacağını da öne sürdü. 2017 yılında yakaladığı % 1,327'lik büyümeyle en değerli kripto para ünvanını kazanan Bitcoin, 2018 yılına en yakın rakiplerinden biri olan Ripple ile birlikte inişli çıkışlı bir grafikle giriş yaptı. Ethereum ise Aralık sonu ve Ocak ayında büyük bir yükseliş gerçekleştirdi ve ilk kez 1000 doları aştı.

Bununla birlikte Buffett'in yorumları, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın bitcoin'i "dolandırıcılık" olarak nitelendirdiği için pişman olduğunu söylediğinden bir gün sonra geldi. Diğer yandan Buffett, Berkshire Hathaway'in, işine yarayabilecek alanlara yatırım yapmanın üzerinde durduğunu da sözlerine ekledi.