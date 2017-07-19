Ünlü Çöpçatanlık Uygulaması Tinder Yeniden Tasarlandı!

Tinder, daha sade ve kullanışlı bir tasarıma geçiş yapmak için yeniden tasarlandı.

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcıların daha rahat gezebilmesi için yeniden tasarlandı. Bundan sonra Tinder’da gezerken profilleri çok daha hızlı bir şekilde inceleyebileceksiniz. Daha seri bir görünüme kavuşmak için güncellenen tasarım, bazı yönleriyle eski tasarıma benzemesine rağmen birçok yeniliği beraberinde getirmiş.

Yeni tasarımda profilde gezerken fotoğrafın sağına dokunduğunuzda bir sonraki fotoğrafa, sol tarafa dokunduğunuzda ise önceki fotoğrafa ulaşabiliyorsunuz. Öte yandan fotoğrafın alt kısmına dokunuduğunuzda kişinin tam profiline erişim sağlayabileceksiniz.

Son zamanlarda daha sade görünüme geçen firmaları örnek alan Tinder, fazla dolu olan eski tasarımını değiştirerek sade görünümle birlikte daha işlevsel bir görüntü sunuyor.

Tinder’ın yeni sürümü Android ve iOS için yayınlanmaya başladı. Güncelleme kısa süre içerisinde tüm cihazlarda aktif olacaktır.

Bu haber aracılığı ile soralım: Tinder’ın yeni tasarımını telefonunuza indirdiyseniz, yeni tasarım ile eski tasarım arasında ne gibi farklılıklar gördünüz?