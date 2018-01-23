Procter & Gamble'ın CEO'su David Taylor, internette viral olan “deterjan yeme” çılgınlığının sağlığa verdiği zararlar göz önüne alındığında acilen bitmesi gerektiğine değindi.

Procter & Gamble firması, “challenge” adı altında internette viral olan deterjan yiyen kişilerin videolarını tespit etmek ve daha fazla yaygınlaşmadan kaldırmaya yardımcı olmak için büyük çaba sarf ediyor. Aşağıdaki Twitter paylaşımının videolarına bakarsanız insanlar gerçekten de durumun ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğinin farkında değil. Onlar için bu durum sadece komik.

Taylor, ”İnternet şöhretini arayan kişilerin yaptığı bu hareketin kötü gençlerin sağlığını bozacak kötü sonuçları olabilir. Procter & Gamble’da ürettiğimiz her üründe insan sağlığını olabildiğince ön planda tutuyoruz. Hatta ürün standartlarımız, protokollerimiz, etiketlerimiz ve anketlerimiz bu doğrultuda geliştirildi. Bu nedenle internette yapılan çılgınlık markamıza da zarar vermekte. Ancak bizim en çok korktuğumuz şey ürünlerimizin insan sağlığına zarar vermesi. Ne yazıkki daha önce bu ürünlerin kişiler tarafından yenileceğini düşünmediğimizden bu konuda önlemler almadık.” dedi.

Procter & Gamble'ın CEO'su David Taylor, yaşanan sıkıntılı durumdan kurtulmak için gençlerle konuşmamızın ve daha fazla vakit geçirmemizin gerekli olduğunu düşünüyor. Ayrıca ilgi çekmek ve fenomen olmak için herkesin her şeyi yapmaya başladığı sosyal medya platformları, ilerleyen dönemde gençlerimize büyük zarar vereceğe benziyor. Peki, siz deterjan yeme videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.