Dünyanın en önde gelen filmlerdeki bazı sahneler gerek mantık hataları, gerekse çok tartışılacak karelerle dolu.

Walt-Disney animasyon filmleri daima tartışmaların odağında olmuştur. Alaaddin, Cin'den Yasemin'in kıyafetleri çıkarmasını diler, Little Mermaid'in posteri suyun gizlemeye çalıştığı garip bir eylemi işaret eder, Jessica Rabbit da, detaylara girmek istemesek dahi başlı başına bir fenomendir.

Walt-Disney gibi pek çok stüdyo, garip sahne çekimlerinde bulunuyor ve kısa sürede bu hatalarını düzeltmek için sahneleri ortadan kaldırıyor. Çoğu zaman bu değişikliklerin farkında olamıyoruz. Fark ettiklerimizden bazılarını sizin için derledik.

The Little Mermaid'deki Garip Rahip ve Pantolonu

İki resim arasındaki farka dikkat etmenizi öneriyoruz. İlk resimde, nikah kıyan rahibin fazla fakir olduğunu düşünüyoruz zira, yakından bakarsanız pantolonu yok. Walt Disney, bu iddiaları reddetmiş ve rahibin pantolonsuz olduğunu kabul etmemişti. Stüdyoya göre, şekil rahibin diziydi. Yine de sahneyi değiştirmek zorunda kaldılar.

Close Encounters of The Third Kind

Steven Spielberg, filmde stüdyonun istediği bazı sahneleri beğenmedi ve yeniden çekmeye karar verdi. Sonuç harikaydı. Gişe başarısı ve eleştirmenlerden tam not. Yine de Spielberg'ün çekimlerinde bazı tartışmalı sahneler vardı.

Parlayan ışık, yabancı siluetler ve merkeze doğru uzanan kuru-buz mimari... Dile getirildiğinde bu sahnede bir sorun yok ama arkadan yükselen dumanlar, 80'li yıllarda bir çeşit uyuşturucu partisini işaret ediyor. Oturan figürün etrafındaki uzaylılar da bambaşka bir tartışma konusu.

Titanic

Yıldızlar nereye kayboldu?

Tuhaf aşk hikayesini, Rose'un HISHE'ye bile konu olan ağır saçmalıklarını ya da yaşlı kadının, paha biçilmez bir elması torunlarına miras bırakmak yerine okyanusa fırlattığı anlamsız sahneleri bir kenara koyarsak, Titanic hayranlık verici bir eser. Ancak detaylarda ufak sorunlar var. Gökyüzünde her nedense topu topu birkaç yıldız var ve gemi buz dağına çarptığında, personelden sadece iki kişi güverteye koşuyor. Neyse ki James Cameron, yenilenmiş 3D sürümde bu hataları ortadan kaldırdı.

Halloween TV Filmi

Psikopat kardeş Michael Myers sanatoryumdan kaçtıktan sonra, odasının paramparça olduğunu ve "kız kardeş" sözcüğü duvara kazıdığını görüyoruz. Fazlasıyla tuhaf bir sevgi olduğu gerçek olsa da, Myers akıl hastanesinden kaçtığında kız kardeşi odayı incelemeye karar veriyor. Her nasılsa Myers, hala akıl hastanesinde ve kız kardeşini gözetliyor. Bu sırada üstüne “yazılar kazınmış” kapı yenileniyor ve bir saniye içinde beyazdan kahveye dönüyor. Efsanevi yönetmen John Carpenter, sahneyi alkollüyken çektiğini itiraf etmişti.

Seinfield

Star Wars: Return of the Jedi'ın yeni versiyonunda son sahnede Hayden Christiensen hayalet olunca George Lucas'a demediğimizi bırakmadık. Luke'un yerinde olsam, “Yahu bu uzun saçlı eleman kim, babam bu muymuş” derdim. Maalesef Seinfield'da aynı garip politika güdüldü.

Önce efsanevi aktör John Randolph'lu sahneler ile karşılaştık. Yeniden gösterimde ise George Constanza'nın babasını canlandıran aktör John Randolph'un yerini Wayne Knight aldı. Görsel efektlerle sahneler değiştirildi ve hayranlar, buna tepki gösterdi.

Apocalypse Now Recut'taki Erotik Sahneler

Asıl filmin aksine Apocalypse Now Recut'a Charlie Sheen ve saz arkadaşlarının bir çeşit alem yaşadığı 20 dakikalık bir sahne eklenmiş. Sheen ve saz arkadaşları alemin doruklarına ulaştıkları anda Fransız Plantasyonu'nu ziyaret etmeye karar veriyor. Erotik sahneleri bir kenara bırakalım, sahnede ciddi bir tarihsel hata var: Vietnam'da o dönemde Fransız Plantasyon'u yoktu.

Night of the Living Dead Special Edition'daki Sahneler

Zombilerin kostüm partisine gider gibi dolaşması, zombilerden beter rahibin yaşayan ölülerin ortasına dalıp işler ters giderse insan değil “köpek” yiyeceğini açıklaması gibi birbirinden tuhaf sahneleri çekmek için bir DWH stüdyosu, öğle saatlerinde kiralandı. Sonuç tam bir saçmalık oldu.