Ünlü Filmlerin En Çok Dondurulan 10 Sahnesi - Bölüm 2

Bazı filmler içlerinde o kadar çok ayrıntı barındırıyorlar ki... Üstelik sadece yönetmenlerin algımızla oynamak için koydukları sahnelerden bahsetmiyorum bile. Bu ayrıntıları yakalamak için filmi bir anlığına dondurmamız gerekebiliyor. İşte ünlü filmlerin en çok dondurulan 10 sahnesinin ikinci bölümü!

Filmler, eğlenmenin en popüler biçimlerinden biri. Eğer filmin içerisinde bir şey dikkatimizi çektiyse veya meraklandırdıysa, bunu incelemek için kumandamızın durdurma tuşuna basarız. İşte ünlü filmlerin en çok dondurulan 10 sahnesi!

1-Üç Adam ve Bir Bebek

1987’de yayınlanan bu klasik film, dönemin ünlü komedilerindendi. Ana karakter Ted Danson annesini ziyarete gider. Annesi tam bebeği kucağına almışken geri planda perdenin ardında kalan bir çocuk figürü bulunuyor. Bu sahne, film dünyasının en çok durdurulan sahnelerinden biri.

2-Titanik

Titanik’in en ikonik sahnelerinden biri, Jack’in Rose’u “Okyanus’un Kalbi” isimli kolyeyi taktığı sırada resmetmesi. En çok durdurulan sahnelerden biri olmasının sebebi ise bu resmin nü oluşu.

3-İşaretler

İşaretler, 2000’lerdeki en ürkütücü uzaylı filmlerinden biriydi. Çünkü film klasik bir bilim kurgunun dışında çok sayıda korku ögesi barındırıyor. Uzun süre uzaylıları göremiyorsunuz. Ancak ana karakterlerden biri, televizyonda uzaylıların kameralara yakalandığı anı izlerken siz de onları görebiliyorsunuz. Her şey birkaç saniye içinde olduğu için, bu sahne defalarca durduruluyor.

4-Ucuz Roman

Tarantino’un efsane filmi Ucuz Roman’ın saat bölümündeki Bruce Willis’in duş sahnesi, en çok durdurulan sahnelerden. Bruce Willis bu sahnede banyo havlusunu düşürüyor.

5-Oz Büyücüsü

Kült filmlerden olan Oz Büyücüsü, aslında bir çocuk filmi olarak görülüyor. Ancak içinde barındırdığı mesajlarla her yaştan kişiye hitap eden bir film. Ana karakter Dorothy, Teneke Adam ve Korkuluk’un yürüdüğü bir sahnede, karşı ağaçta bir karaltının olduğu görülüyor. Bu karaltının kendini film setinde asmış bir cüceye ait olduğu dedikodusu mevcut. İnsanlar bunun gerçek olup olmadığını keşfedebilmek için bu sahneyi dondurup duruyorlar.

6-Şeytan

Şeytan, orijinal adıyla “The Exorcist”, korku sinemasının baş yapıtlarından biri. Şeytan filminin korkunç sahneleri bir yana, iblis Pazuzu’nun kendini gösterdiği sahneleri ayrıntılı görmek için bu film de en çok dondurulan filmler arasında. Ancak birçok kişi bu kararından pişman olmuş durumda!

7-Aramızda Casus Var

Aramızda Casus Var filmi de en çok durdurulan filmlerden. Brad Pitt’in ölüm sahnesi o kadar hızlı olup bitiyor ki, izleyiciler neyin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar.

8-Vahşi Şeyler

Bu film hakkında söylenecek pek de söz yok. Denise Richards ve Neve Campell beraber girdikleri havuzda bir tartışma yaşıyorlar. Sonrası malum.

9-Arslan Kral

Disney firmasının birçok yapıtında sübliminal mesajlar mevcut. 1994’te yayınlanan Arslan Kral’da en çok durdurulan sahnelerden biri, yıldızların “SEX” harf dizisini oluşturduğu sahne. Firma gelen tepkiler üzerine mesajda “SFX” yazdığını ileri sürmüştü.

10-Gerçek Kötüler

2016’nın en çok konuşulan filmlerinden biriydi. DVD versiyonunda ise içinde birçok easter egg barındırıyordu. Batman hayranları sayesinde bu film de en çok durdurulanlardan biri haline geldi. Filmde Gotham Posta Ofisi’nden Ace Chemical’a dek birçok Gotham göndermesi mevcut.