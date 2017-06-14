Uzaylılar insalık tarihinin en büyük muammalarından biridir. Ünlü fizikçi Fermi, 1950 yılında neden uzaylıları bulamadığımız hakkında bazı sorular ortaya atmıştır. İşte bu sorulara yıllar içinde verilen 12 cevap.

1950 senesinde ünlü fizikçi Enrico Fermi dostlarını bir öğle yemeği masasına topladı ve şunları söyledi: “1-) Galaksimiz çok eski ve büyüktür. Milyarlarca yıldız ve muhtemel yaşanabilir gezegenden oluşmaktadır. 2-) Bu da şimdiye dek dünya dışında bir medeniyetin oluşması için yeterli vakit vermektedir. Peki onlar neredeler?”. Fermi’nin basit ama güçlü olan argümanları o tarihte dünyada hızla yayıldı ve hala da tartışılıyorlar. Peki hakikaten niçin uzaylılarla karşılaşmıyoruz? İşte bu sorunun 12 muhtemel cevabı.

1- Uzaylılar Aslında Yok!

Galaksimizde milyarlarca yıldız ve tahmini olarak 40 milyon adet Dünya boyutunda yaşanabilir gezegen mevcuttur. Bunların arasında yalnızca Dünya’da yaşam mevcut diyen kişi sayısı gayet fazladır.

2- Bizim Dışımızda Herhangi Bir Zeki Canlı Yok!

“Diğer gezegenlerde yaşayan varlıklar olabilir ancak bunlar bitkiler ve hayvanlar gibidir, insan gibi zeki canlılar mevcut değildir” cümlelerini kuran onlarca kişi mevcut. Belki de haklıdırlar!

3- Bu Zeki Varlıklar İleri Teknolojiye Sahip Değiller

Dünya dışında zeka sahibi canlıların varlığına inanmış birçok kişi de mevcut. Ancak bazıları bu varlıkların henüz ileri teknolojiye sahip olmadıklarını, bu nedenle de gezegenlerinden dışarıya çıkamadıklarını ileri sürüyorlar.

4- Zeki Yaşam Formları Kendilerini Yok Etmiş Olabilirler

Uzaylılar; kitle imha silahları, küresel kirlilik veya biyolojik hastalıklar ile kendi soylarını tüketmiş olabilirler. Bazıları ise gelecekte çok kötü şeyler yapabileceklerini öngördüklerinden kendi medeniyetlerini -bir intihar gibi- yok etmiş olabileceklerini ileri sürüyorlar.

5- Evren Ölümcül Bir Yerdir

Evren yaşama izin veren bir yer, ancak onu sonlandırabilcek de bir yerdir. Astereoidlerden süpernova patlamalarına, gama ışımalarından solar fırtınalara dek uzaylı bir medeniyeti yok edecek olay olmuş olabilir.

6- Uzay Çok Büyük

Yalnızca içine yaşadığımız Samanyolu Galaksisi bile yaklaşık 100.000 ışık yılı boyutundadır. Bu nedenle hiçbir sinyal veya cihazımızın varolan uzaylıları keşfedemediği gerçeğine alışmalıyız. Teknolojimiz geliştikçe böyle imkanlara da sahip olabileceğiz.

7- Yeteri Kadar Araştırmadık

Bir radyo teleskobun ömrünün yaklaşık 8 yıl kadar olduğu düşünülünce, araştırmalarımızın süresinin belki de yeterli olmadığını düşünmemiz gerekebilir. Belki de uzaylılardan sinyal alabilmek için 80 yıllık teleskop araştırmalarına ihtiyacımız var.

8- Doğru Yerleri Araştırmadık

Evreni haritalıyoruz, ancak bu elimizdeki teknolojiye göre yaptığımız bir faaliyettir. Evren o kadar büyük ki, uzaylıların sinyallerini dinleyebileceğimiz yüzbinlerce bölge mevcuttur. Belki de doğru yönde ve yeterince araştırmada bulunamadık. Bu da akla uygun bir argümandır.

9- Uzaylıların Teknolojileri Düşündüğümüzden de İleride

Uzaylı toplulukları, bizden daha ileri bir iletişim teknolojisine sahip olabilir. Bu da, zaten yaptığımız her şeyi görüp duymaları demektir. Sonuç olarak bizimle iletişime geçmeleri için herhangi bir sebep görünmüyor.

10- Gönderdiğimiz Dalgalar Onlara Ulaşmıyor

Radyo dalgalarının hızı yalnızca 0.3 ışık yılı kadardır. Bu nedenle birçok radyo dalgası, Güneş Sistemi’mizin bile uzak bölgelerine gitmiyor. Bu da uzaylıların bizden herhangi bir sinyal almadığı argümanını doğuruyor.

11- Dünya İle Özellikle İletişime Geçmiyorlar

Bazılarına göre, bizler uzaylıları anlayabilecek olgunluğa erişmiş bir tür değiliz. Bu nedenle uzaylılar bizlerle temas kurmuyorlar. Eğer onlar kadar ileri teknoloji ve kültüre sahip olsaydık, bizimle konuşurlardı.

12- Uzaylılar Aslında Aramızda, Ancak Farkında Değiliz!

Bu, komplo teorilerinin en büyüğü ve en korkuncudur. Uzaylıların aramızda olduğunu ve hatta bizi yönettiğini söyleyen bazı komplo teorisyenleri, onların bizleri tıpkı bizim laboratuvar farelerini gözlemlediğimiz gibi gözlemlediklerine dair iddialar da ileri sürüyorlar.