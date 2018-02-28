"Bu Yüzyılda Uzaylılarla İletişim Kuracağız!

Ünlü teorik fizikçi ve futurist Michio Kaku, geçtiğimiz hafta verdiği demeçlerden birinde Dünya dışı yabancı yaşamlara değinmiş ve nasıl görüneceklerini açıklamıştı. Kaku’nun bir diğer iddiası da uzaylılarla bu yüzyıl içinde temas kuracağımıza yönelik oldu.

Uzaylı konusu artık çok fazla şeye alet edildiği için bazen baygınlık hissi veriyor. Ancak işin ardında milyarlarca dolarlık araştırma yatırımları var. Şüphenin nedeni ise o baygınlık hissini bir çırpıda ortadan kaldırıyor: Evrende gerçekten yalnız mıyız, yoksa bizler gibi yalnızlığını sorgulayan veya birbirlerine çoktan ulaşmış yabancılar var mı?

Bilim kurgu filmlerine, fizik ve uzay belgesellerine danışmanlık yapan ödüllü fizikçi Michio Kaku ise evrende kesinlikle yalnız olmadığımız görüşünde. Hatta geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, uzaylıların Dünya’daki hangi canlıya benzeyeceklerine ilişkin değerlendirmelerini bildirmişti:

Reddit üzerinden yöneltilen bir soruya yanıt veren Kaku şu sözleri söyledi:

“Bu yüzyılda, telsizlerimize gelen sinyalleri dinleyerek yabancı bir uygarlıkla temas kuracağımıza inanıyorum. Onlarla konuşmak, onlarca ışık yılı uzakta oldukları için zor olacak. Bu arada teknolojik düzeylerini anlayabilmek için aldığımız mesajı da deşifre etmemiz gerekecek.”

Kaku, insanların bize mesaj ulaştırma kapasitesine sahip uzaylı yaşamlar karşısında, ormandaki canlılar gibi kalacağını belirtiyor. Onlar için iletişim kurulmaya değer olmadığımız görüşünü de dile getiriyor.

Son yıllarda bilim dünyasının Kaku gibi önde gelen simaları, uzaylılarla ne zaman temas kuracağımıza ilişkin öngörülerde bulunmaya başladılar. Tahminler Kaku’nun iddiası gibi 100 yıllık bir süreçten, 1500 yıllık bir sürece kadar uzanıyor. Stephen Hawking ise uzaylı ırkları konusundaki endişelerini her fırsatta dile getiriyor.