Ünlü Fizikçi Michio Kaku’nun Gelecekle 5 Uçuk Tahmini!

Gelecekte yaşamamız muhtemel olan şeyleri tahmin etmek, öngörebilmek için doğa bilimleriyle üst düzeyde ilgilenmek ve bir profesyonel olmak gerekiyor. Araştırmalar, fizik alanındaki çalışmaları ve belgesellere yaptığı danışmanlıklarla tanınan Michio Kaku tam da aradığımız insan. Peki o gelecek hakkında neler düşünüyor?

Uzaylılar, insanlığın farklı bir gezegende yaşam alanı kurması, Bitcoin ve kripto para meselesi, yapay zekalar, sürücüsüz arabalar derken teknolojinin geleceği nasıl ele geçirdiğini söylemek için aslında çok da uzman olmaya gerek yok. Ancak bu meselelerin yaşamımızı, doğamızı ve gerçekleri nasıl değiştireceğini öngörmek uzmanlık gerektiriyor.

Belgesel ve bilim kurgu aşığı olan herkesin adını bilmese bile simasını tanıdığı bir kişilik var. Michio Kaku’yu günümüzde yaşayan en üst düzey füturistlerden birisi yapan da onun fizik alanında bir profesör oluşu. Katıldığı belgeseller ve yaptığı araştırmalar çok ses getiriyor.

Teorik fizik ve bilim iletişimi alanında Stephen Hawking’in tahtını alır mı bilinmez, ancak Kaku da çok detaylı araştırmalardan yola çıkarak, bilimi en az Hawking kadar başarılı bir şekilde halka arz ediyor. Harvard mezunu olan Kaku, 25 yıl boyunca New York’ta teorik fizik profesörü olarak çalışma yaptı.

Odaklandığı asıl nokta, evrenimizin yasalarını, Hawking’in ömrünün sonuna kadar peşinde koştuğu “her şeyin teorisinde” birleştirmek oldu. Aynı şey, Albert Einstein’in de kariyerinin büyük kısmında ilgilendiği bir konuydu. Bu üç isim arasında hala hayatta olan tek kişi Michio Kaku. Onun arkasında ise gerçek bilim ve bilimsel verilere dayanan öngörüler yatıyor.

Kaku’ya göre gelecek ölüm makineleriyle dolu:

Günümüzde çoğu insan geleceği düşündüğünde genlerimizin hastalıklara karşı dirençli hale geldiğini, uçan arabaları ve uzay yolculuklarını görebilir. Ancak Kaku’ya göre geleceğin en büyük yeniliklerinden birisi insansız hava araçları (drone) teknolojisi olacak.

Ünlü fizikçi, askeri drone sistemlerinin tehlikelerine ilişkin zaten yıllardır uyarıda bulunuyordu. Onları birer ölüm makineleri olarak gören Kaku, yapay zeka desteklerini almaları halinde işimizin zor olacağını söylüyor.

Zaten bir insanın Dünya’nın öteki ucundan hedef belirleyip, başka insanları öldürmesini sağlayan silahlar var. Gelecekte bu işin arkasındaki insan faktörü, yerini yazılımlara bırakacak. Uçan silahlar, bilgisi verilen hedefleri kendi başına tespit edip imha edecekler. Kaku bu konudaki endişelerini devlet zirvelerinde yaptığı konuşmalarla dile getiriyor

Dünya dışındaki yaşamlar:

Michio Kaku, geçtiğimiz aylarda bu konuda “Bu yüzyılda, radyo iletişimini dinleyerek yabancı bir medeniyetle bağlantı kuracağız.” açıklamasını yapmıştı. Detaylara aşağıdaki haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

Yapay zekanın evrimi:

Kaku’nun bu konuda belirttiği en net görüş şu şekilde: “İnsanların yaptığı basit görevler, bir robotun yapabileceğinin ötesindedir. Ancak onlarca yıl geçtikten sonra robotlar ve yapay zekalar, en az bir fare kadar akıllı olacaklar. Sonra bir kedi, köpek ve maymun gibi olacaklar. Bu noktada, yüzyılın sonlarına doğru tehlikelileri artacak ve hatta insanların yerini bile alabilirler.”

Yabancı dünyaları kolonileştirme:

Günümüzde bu amaç uğruna çalıştığı bilinen en gelişmiş şirket SpaceX. Elon Musk, 2020’li yıllarda ilk yolculukların yapılmış olacağını söylüyor. Kaku ise bu konuda, “Bir sigorta poliçesi gibi garantiye, bir de yedek plana ihtiyacımız var. Dinozorların bir uzay programı yoktu ve bu yüzden bugün burada değiller. Kimse Dünya'dan çıkıp Mars'a gitmemiz gerektiğini söylemesin, ancak Mars'ta bir yerleşim yeri kurma olasılığımız kesindir.” diyor.

Kripto para ve Bitcoin:

En tartışmalı konulardan birisi olan ve maddi kaygıları bütünüyle dijitalleştiren kripto paralar hakkında Kaku kesin yargılara sahip:

“Sanal paraları, kripto paraları durduramazsınız. Ancak Bitcoin verimli bir endüstri değildir. Diğer taraftan kripto paraların egemen olmalarını engelleyecek bir şey yok”

Otonom arabalar:

Günümüzdeki neredeyse bütün teknoloji devleri bu alana doğru yatırım yapmaya başladılar. Daha geçtiğimiz günlerde Uber’in test halindeki sürücüsüz aracı bir yayanın ölümüne neden oldu. Yani artık trafikteler. Kaku’nın öngörüleri ise şu şekilde:

“Önümüzdeki yıllarda ulaşım dijitalleştikçe, GPS ve radarın rehberliğinde sürücüsü olmayan arabalar kara yollarımızı ele geçirmeye başlayacaklar. Trafik kazaları ve trafik sıkışıklıkları, gelecekteki insanlara göre mitolojik gerçekler gibi kalacaklar. Her yıl binlerce hayat kurtarılacak. ”

Michio Kaku’nun gelecek tahminleri hakkındaki görüşlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.