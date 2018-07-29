Ünlü Fortnite Yayıncısı Ninja'nın Oyun Ayarları ve Ekipmanı

Fornite dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan başarılı sunumunun yanında üstün oyunculuk yetenekleriyle de göz dolduran Ninja, kullandığı ekipmanlarını ve oyun ayarlarını takipçilerine sundu.

Son dönemin en popüler battle royale oyunu olduğu kabul edilerek artık PUBG ile kıyaslanma aşamasını dahi geçen Fortnite, birçok Twitch yayıncısı için de şöhretin kapılarını aralayan bir oluşum haline geldi. Son dönemde oyun yayınları ile yükselen isimlerin başında da kuşkusuz ki Ninja geliyor. Özellikle başarılı Fortnite oyunculuğu ve eğlenceli sunumuyla popülerliğini günden güne arttıran Ninja, geçtiğimiz günlerde başarısının arkasındaki parçalardan biri olan oyun ayarlarını takipçileri ile paylaştı. İşte Ninja’nın oyun ayarları ve kullandığı ekipmanlar:

Maksimum Ekran Özellikleriyle Oynamıyor

Bir oyunu tüm özellikleri en üst seviyede oynamak son derece keyifli olsa da kimi zaman performans anlamında kayıplara sebep olabiliyor. Bu durumun farkında olan Ninja’nın ekran ayarları ise şu şekilde:

Gölgeler Kapalı

Kenar Yumuşatma Kapalı

Rötuşlar Kapalı

Monitör

Ninja, 240Hz’ye kadar yenileme hızına sahip olan Alienware 25 adlı bir oyun monitörüne sahip. 480 dolar fiyat etiketine sahip olan cihaz, yenileme hızı sayesinde kare kayıplarını minimuma indirerek pürüzsüz bir oyun deneyimi sunuyor. Dip not: Monitörünüzün modeli ne olursa olsun, desteklediği maksimum çözünürlükte oyun oynamak sizin için bir artı olacaktır.

Mouse

Logitech 502 Proteus Spectrum’u tercih eden Ninja, ortalama değeri 400 ila 480 TL arası olan bir mouse ile oynuyor. Kendisine özel Mouse ayarları ise şu şekilde:

Mouse Hassasiyeti X (Yatay): 0.09

Mouse Hassasiyeti Y (Dikey): 0.06

ADS: 0.60

Scope Hassasiyeti: 0.40

Klavye

85 dolar değerindeki Logitech G610 kullanan Ninja, alışılmışın dışında bir tuş ayarına sahip. 4. silahı seçmek için “Z” tuşu, 5. silah için “X” tuşu, Tuzak seçmek için “5“ tuşu, duvar inşa etmek için “Q” tuşunu kullanıyor.