Futbolcuların kendi isimlerini marka haline getirme çalışmaları kapsamında spor giysiler, futbol topları, bakım ürünleri ve hatta iç çamaşırları bile gördük. 2014 Dünya Kupası’na damgasını vuran Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez’in ise gözü yükseklerde. Kendisi, JR10 adında bir kripto parayla piyasaya giriş yapıyor.

Kripto paralar, temellerinde bulunan açık kaynaklı yazılım kodları sayesinde özelleştirilebiliyorlar. İsteyen herkes kendi adına kripto para çıkartabiliyor, ancak bu paraların maddi bir karşılığı olması için diğer insanların yatırım yapmaları gerekiyor. İşte bu noktada devreye tanıtım çalışmaları giriyor. Bir kripto para birimi ne kadar iyi tanıtılırsa, insanların ilgisini o kadar çok çeker. Böylece yatırım almayı başaran kripto paralar, borsalarda da işlem görüyorlar.

Ünlü futbolcuları giyim, kozmetik ve hatta akıllı telefon reklamlarında görmeye çok alıştık. Bu reklamların amacı, futbolcuların kendi isimlerini bir markaya dönüştürme çabasından ibaret. Örneğin Christiano Ronaldo’nın Nike sponsorluğunda kendi adına üretilen CR7 isimli spor giyim serisi var. Sonuçta her iki taraf da bu işten karlı çıkıyor. Kolombiyalı futbolcu James Rodrigez ise teknolojik gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak kendi kripto parasını piyasaya sürmeye karar verdi.

Rodrigez, JR10 adını verdiği yeni kripto para birimini hayata geçirmek için SelfSell isimli bir şirketle anlaşma sağladı:

27 Mayıs’ta SelfSell’in uygulamasında ön satışa açılacak JR10, Blok Zinciri dünyasında bir sporcunun yaptığı ilk girişimlerden birisi olacak. Böylece Rodrigez’in hayranları, onun kripto parasına yatırım yaparak para kazanabilecekler. Ayrıca bu kripto para çeşit spor etkinliklerinde kullanılabilecek, futbol kulüplerine destek olacak. JR10’un bir diğer görevi ise küresel futbol pazarını büyütmek için yeni bir anlayış getirmek olacak.

JR10, elbette diğer kripto para birimleriyle bir kişinin kimliğine bağlı olan marka olarak aldığı için rekabet edemeyecek. Yine de böyle girişimler, kripto para piyasalarının ne kadar ciddiye alındığını görmek için önemli. James Rodriguez’in bu işte tek başına olmadığını da belirtelim. Boks efsanesi Manny Pacquiao ve Manchester United’ın yıldız futbolcusu Michael Owen da geçtiğimiz haftalarda kendi kripto paralarını piyasaya sürdüler.

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