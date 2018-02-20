Ünlü Fütürist, Ölümsüzlüğe Ulaşacağımız Tarihi Açıkladı

İngiliz basınına bir demeç veren ünlü fütürist Dr. Ian Pearson, insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı.

İnsanoğlu, en geç 32 yıl içerisinde yani 2050 yılına geldiğimizde, en büyük hayali olan ölümsüzlüğün gerçekliğiyle yüzleşecek. En azından ünlü fütürist Dr. Ian Pearson, bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.

İngiliz basınına konuşan Dr. Pearson, 1970’den sonra doğacak çoğu kişinin ölümü tatmayacağını iddia etti. İnsanoğlunun bilincini makinelere yükleyebileceğini belirten Dr. Pearson, bilincin korunması sayesinde vücut ölse dahi bir kişinin başka bir bedende yaşayabileceğini öne sürdü.

Benzer bir iddia geçtiğimiz yıllarda Google’ın baş fütüristi Ray Kurzweil’dan gelmişti. ‘2029 yılında tıbbi teknolojiler, kalan ömrümüze her yıl bir yıl daha katacak evreye gelecek’ diyen Kurzweil, beynimizin bir bulut sistemine bağlanıp nano teknolojili tıbbi cihazların bağışıklık sistemimizin yerini alarak dolaşım sistemi hastalıkları gibi sağlık sorunlarının üstesinden geleceğini öngörüyor.

Kurzweil, 2 milyon yıl önce olduğu gibi insan beynindeki ‘frontal korteks’in evrim geçirerek zekileşmesi gibi bir değişim geçireceğimizi, bu andan itibaren bilişsel faaliyetlerin, duyguların, iletişimin çok daha yoğun olacağını belirtti. ‘’İnsanlar arasında daha karmaşık iletişim formları kurulacak, duyguları daha derinden etkileyecek müzik eserleri icra edilecek, mizah anlayışımız için daha komik şakalar yapılacak ve daha duygusal aşklar yaşanacak’’ diyen Kurzweil, giderecek mükemmelleşecek olan insan zekasını tarif etti.