2099 Yılına Kadar Dünya ve İnsanlık Nasıl Değişecek?

Geçmişte pek çok isabetli öngörüde bulunan fütürist Ray Kurzweil'in 2099'a kadar nasıl bir dünya öngördüğünü merak ettiniz mi? İşte 2099'a kadar dünyamızda yaşanması beklenen gelişmeler.

Ray Kurzweil’i daha önce duymuş muydunuz? Bir mucit, fütürist ve yazar olan Kurzweil, genel olarak isabetli teknoloji kehanetleri ile biliniyor. Kurzweil’in gelecek ile ilgili pek çok farklı kehaneti var ve bunların bazıları gerçekleşti bile; Sovyetler Birliği’nin dağılması, bir bilgisayarın dünyanın en iyi satranç oyuncusunu yenmesi, Siri, Bixby gibi sanal asistanlar, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik.

Ray Kurzweil 1990, 1999 ve 2005 yılında yaptığı tahminlere ilişkin bir rapor yayınladı. Yaptığı 147 öngörüden 115’i tamamen gerçekleşmişti. 12’si genelinde doğru, 17’si kısmen doğru, 3’ü ise tamamen yanlıştı. Dolayısı ile Kurzweil’in %86’lık doğruluk payı ile isabetli ön görülerde bulunduğunu söyleyebiliriz. O halde Ray Kurzweil’in 21. yüzyıla ait ön görülerine bir göz atalım:

İnsanlık, gelişmiş ülkelerdeki insanların %95’inin ölümüne neden olan neden olan hastalıkları yenecek.

Yaşlanma süreci önce yavaşlayacak, sonra döngü tersine dönecek.

Bilgisayarlar daha da küçülecek. Bunu takiben şekilleri de değişecek ve kıyafetlerimizin bir parçası olacak.

Yeni bir dünya hükumeti ortaya çıkacak ve tüm insanlığı temsil edecek.

2020’den itibaren nanoteknolojiye dayanan ‘insan vücudu v2.0’ ortaya çıkacak.

Reklamlar kişisel sesli kanallar aracılığı ile kişiye özel tek tek yayınlanacak.

Otomobiller ve uçan taşıtlar tamamen otonom olacak.

İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayacak nanoteknoloji yükselecek.

İnsan beyninin kusursuz bir şekilde bilgisayar modellemesini oluşturmak mümkün olacak.

2020’li yılların sonuna kadar insan beyninin karmaşıklığı ve gücü ile yarıştırılabilecek bir yapay zeka yaratılacak.

Yapay zeka Turing Test’i geçerek insan gibi bir bilince sahip olduğunu kanıtlayacak.

2020’lerin sonuna kadar sanal gerçeklik inanılmaz bir gelişim geçirecek, fiziksel gerçeklikten ayırt etmek çok zor olacak.

Nanomakineler tıp alanında yaygın olarak kullanılacak.

Nanoteknoloji üretimi, dünya ekonomisini değiştirecek şekilde artacak.

Nanorobotlar hücreleri beslemek ve atıkları çıkarmak için hücrelere nüfus edebilecek, geleneksel beslenme yöntemleri gereksiz kalacak.

Bilinç yüklemesi mümkün olacak. İnsanlar hem sanal hem de fiziksel bir gerçeklikte yaşayabilmek için kendilerini internete aktarabilecek.

Sanal gerçeklik ekipmanları yok olacak. Nanorobotlar doğrudan beyin hücreleri ile etkileşime girmek için beynin içine yerleştirilecek.

İnsan beyninde bulunan nanomakineler hafıza da dahil olmak üzere duyusal ve kavramsal yeteneklerimizi geliştirecek.

İnsanlar telapatik olarak kablosuz ağlar aracılığı ile iletişim kurabilecekler.

İnsan kişiliklerini ve hafızasını değiştirebilmek mümkün olacak.

İnsan vücudu v3.0’a merhaba diyin.

Yeni vücutta şekilleri istediğimiz gibi değiştirmek mümkün olacak.

Yapay zeka, biyolojik zekadan milyarlarca kat üstün olacak.

İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını Matrix benzeri sanal bir dünyada geçirecekler.

Nanorobotlar her türlü şekil ve yüzeyi oluşturmak için yaygın olarak kullanılacak.

Yükseltilmiş ya da ‘yüklenmiş’ insanlar sıradan bir hale gelecek.

İnsanlardan milyarlarca kat daha zeki olan bilgisayarlar, 1000 dolar gibi ücretlere alınabilecek.

Yapay zeka kendini aşacak; Dünya üzerindeki hakim yaşam olacaktır.

Yapay zekanın kendini aşması insanlık tarihini de tamamen değiştirecektir.

Makineler ile insanlar arasında pek fark bulunmadığından teknik olarak insanlığın yok olması neredeyse imkansız olacak. Tabii var olan insanlıkla günümüzdeki insanlık bir olmayacak.

Dünya dev bir bilgisayara dönüşecek.

Doğal bedenlerini korumak isteyen insanlar onlara özel olarak ayrılmış bölgelerde yaşayacaklar.

İnsanlık ışık hızının sınırlamalarını aşacak.

Yapay zeka önce Güneş Sistemi’ne daha sonra ise tüm galaksiye yayılacak.

Gezegenler, göktaşları, yıldızlar yaşamı destekleyecek hale getirilecek.

2099’a gelindiğinde makineler gezegen büyüklüğünde bilgisayarlar inşa edebilecek.

Tahminlerin çoğu yok artık dedirten cinsten. Fakat Ray Kurzweil bir fütürist ve bizim göremediğimiz geleceği gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz Kurzweil’in ön görüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve farklı öngörülerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.