Hearthstone Oyuncusu Reynad Kendi Kart Oyununu Tasarlıyor

Blizzard’ın kart oyunu Hearthstone yayınlarıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Andrey "Reynad" Yanyuk kendi kart oyununu tasarlamaya başladı.

Hearthstone oynerken açtığı Twitch yayınlarında zekasıyla herkesi büyüleyen Andrey "Reynad" Yanyuk aynı zamanda Hearthstone destelerinin patlaşıldığı Tempo Storm sitesinin CEO'su ve kurucusu olarak büyük başarılara imza attı. Ancak son zamanlarda Reynad eskisi gibi yayın açmıyor ve kart desteleri paylaşmıyor.

Çünkü ünlü oyuncu son dönemde Hearthstone’dan uzaklaşarak kendi kart oyununu tasarlamaya başladı. Aslında Reynad oyun kartı tasarımlarına çok yabancı değil. Çünkü daha önce tasarladığı birkaç oyun kartı Blizzard tarafından Hearthstone’a eklendi. Ancak sıfırdan bir oyun oluşturmak tamamen farklı bir boyut. Mekaniklerde bulunan en ufak açığı fark ederek avantaj haline dönüştüren birinin oyunununda nasıl açıkların bulunacağını merak ediyorum.

Yukarıdaki videoyla kendi tasarımı için bağış toplamaya başlayan ünlü oyuncu, oldukça iddialı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bağış kampanyasının başlamasıyla birlikte 150 bin dolarlık bağış hedefinin 59 binlik kısmı başarıyla toplandı.

The Bazaar isimli oyun için en iyi oyun tasarımcılarıyla birlikte çalıştığına ve fikir almak için dünyayı gezdiğine değinen Reynad, böyle devam ederse çocukluk hayali olan oyun geliştiriciliğini gerçekleştirmiş olacak. Henüz çok yeni olmasına rağmen oyunun temel mekanikleri ve 100 kartının tasarımı tamamlanmış. İlerleyen dönemde ortaya nasıl bir şey çıkacağını hep birlikte göreceğiz.