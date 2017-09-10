Sosyal medyada iki tür insan vardır: Ünlüler ve ünlülerden yanıt almaya çalışan ünsüzler. Korkmayın, alfabede bile daha çok ünsüz var ve aslında bütün harfler yan yana dururlar.

Sosyal medya platformları, herkesin platform bazında eşit olduğu yegane ortamlardandır. Her türlü insanla ve her çeşit düşünce tarzıyla karşılaşmak mümkün. Elbette sosyal medyanın böylesine hızlı ve kitlesel olmasının nedeni, kullanıcılarının gerçek hayattaki kimlikleri ve bunu sosyal medyaya yansıtmaları.

Evet, ünlülerden bahsediyoruz. Sürekli göz önünde olan hayatlardan ve aslında sosyal medya olmasa bile hakkında her şeyi duyma ihtimalimiz olan insanlardan. Böyle bahsedince onlarla iletişim kurabilmek epey zor gözüküyor. Aralarında takipçilerine cevap vermeyi seven samimi insanlar da var. Ancak bir insan için yüzlerce soruya cevap vermek de zor olsa gerek.

İnternet üzerindeki meraklıların bir araya geldiği Quora platformu üzerinde ise bir başka ilginç soru bu konuya parmak basıyordu: Ünlü insanların attığım Tweet’lere cevap vermelerini nasıl sağlarım?

Usta bir Twitter kullanıcısı, cevaplamak için klavyesinin başına oturup başlamış anlatmaya… Hepimizin öngöreceği gibi bazı ünlü simaların Twitter hesapları o kişiler tarafından değil bir ekip, bir ajans ya da asistanları tarafından yürütülüyor. Bunun en önemli etkeni ise sosyal medyadaki etkileşimin, gerçek dünyadaki etkileşimlere göre epey yapay kalması. Sonuçta bir şarkıcı takipçilerine sahneden mi seslenmek ister, yoksa sosyal medyadan mı?

Ancak istisnalar da var. Bazı ünlüler sayıları çok az olmakla birlikte Twitter hesaplarını kendileri yönetiyorlar. Hatta düzenli olarak tartışmalara katılıyor ve paylaşımlarında hatalar bile yapıyorlar. Örneğin dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling bunlardan. Kendisi Twitter üzerinden trollere bile cevap vermek konusunda bir usta. Ülkemizden örnek verecek olursak oyuncu Ezgi Mola sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve takipçileriyle oldukça eğlenceli diyaloglar kuran ünlülerden. Keza Cem Yılmaz da.

Yüzlerce Tweet attım ama bir cevap bile alamadım diyenler için:

Ünlü bir kişiden cevap almak yerine göre şans etkenin büyük olduğu başarı sayılabilir. Ancak tartışılan konunun niteliği de bu noktada oldukça önemli. Nitekim sosyal medyada var olabilmek adına bir ünlüden yanıt almak şart değil.

Eğer belirtmeniz gereken çok önemli bir şey varsa mesajınızı olabildiğince açıklayıcı yazdığınızdan ve kırıcı olmadığınızdan emin olun. Ayrıca bir ünlüden yanıt almanın kolay yoldan prim yaptıracağını düşünmek, sosyal medyayı anlamadığınızın ispatı olabilir. Kısaca siz sorularınızı sorun, tweet’inizi atın ve kenara çekilin, “ünlülerin” size cevap vermelerini bekleyerek zamanınızı boşa harcamayın. Unutmayın, sizi ayıran nokta takipçi sayılarınız olsa da birleştiren nokta aynı mecradan fikirlerinizi beyan ediyor olmanız.