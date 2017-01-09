Ünlü İş Adamının Twitter Hesabı, Bir Gazeteciyi Taciz Etmesinden Sonra Askıya Alındı
Ünlü İş Adamının Twitter Hesabı, Bir Gazeteciyi Taciz Etmesinden Sonra Askıya Alındı
Twitter, Trump destekçisi iş adamının hesabını bir gazeteciyi taciz etmesinden sonra askıya aldı.

Eczacılık firması Turing Pharmaceuticals’ın eski CEO’su Martin Shkreli’nin Twitter hesabı, bir gazeteciyi taciz etmesinin ardından dün askıya alındı.

Bir Trump destekçisi olan Martin Shkreli, gazeteci Lauren Duca’nın geçtiğimiz aralık ayında Teen Vogue için “Donald Trump, Amerika’yı Manipule Ediyor” başlıklı bir yazı yazmasının ardından Duca’yı Twitter üzerinden trollemeye başladı. Hatta Duca’ya bazı özel mesajlar attı, ki bunlardan birinde Duca’nın kendisine Trump’ın resmi olarak göreve başlama töreninde eşlik etmesini istiyordu. Duca, geçtiğimiz hafta Shkreli’nin bu özel mesajını tweet atarak takipçileriyle paylaştı.

Twitter, konuyla ilgili yorum talebini yanıtlamadı, ancak The Verge’e hesabın askıya alınmasının Duca’nın taciz edilmesiyle ilgili olduğunu doğruladı. Shkreli’nin kötü şöhreti, Turing Pharmaceuticals’ın HIV’in ilaç tedavisi Daraprim’in tek bir hap fiyatını 13,5 dolardan 750 dolara çıkarmasıyla yayılmıştı.

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Kaynak : https://www.cnet.com/news/twitter-gives-martin-shkreli-a-timeout/
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