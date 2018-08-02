Kamera Üreticisi Red Hologram Ekranlı Telefonuna Onay Aldı

En büyük kamera üreticilerinden biri olan RED, yeni hologram ekranlı akıllı telefonu için onay almayı başardı.

Geçtiğimiz yıl ünlü kamera üreticisi RED, akıllı telefon pazarına girmiş ve kamerasıyla dikkat çeken bir telefon üretmişti. Geçtiğimiz günlerde ise RED'in, hologram ekranlı bir telefon için Federal İletişim Komisyonu'nun onayını aldığı ortaya çıktı. Sürecin bir parçası olarak, FCC'nin web sitesinde bir kullanıcı kılavuzu ve cihazın iç tarafını gösteren bir görüntü yayınlandı.

RED'in ilk akıllı telefonu Hydrogen One, ilk olarak Ağustos 2017'de duyuruldu. RED kurucusu James Jannard'a göre yeni telefon, gözlüksüz bir 3D görüntüden daha iyi bir "holografik mod" sunmak için tasarlanmış bir 5,7 inç ekrana sahip. Ayrıca telefonun standart 2 boyutlu görüntüleri de gösterebileceği belirtildi.

RED daha önce telefonun Mayıs ayında tanıtılacağını açıklamıştı ancak lansman ertelendi çünkü telefon, taşıyıcı sertifikaların bir kısmını elde edemedi. Sonrasında bazı düzeltmeler yapıldığını aktaran Jannard, telefonun artık tamamen hazır olduğunu ve kısa bir süre sonra tanıtılacağını açıkladı.