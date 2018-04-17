Kripto paralar konusunda verdiği yatırım tavsiyeleriyle ün yapan yatırımcı Ian Balina, gelenek haline getirdiği bir canlı yayını sırasında kripto para korsanlarının hedefi oldu. Ian’ın gözler önünde 2 milyon doları çalındı.

Kripto para yatırımcılığı, kişinin kendi finans uzmanı olduğu çağın başlangıcı olarak biliniyor. Mevcut ekonomik sistemlerle arasındaki farklardan dolayı çoğu ekonomi uzmanı, kripto para konusuna uzak kaldıkları için bir uzman gözüyle değerlendirme yapamıyorlar. Ancak bu işlerle uzun yıllardır ilgilenen kişiler, çağımızın yeni nesil finansal teknoloji uzmanları oluyorlar.

Bu nedenle kripto para yatırımı dünyasında adını duyduğumuz isimler, daha önce geleneksel ekonomik sistemi değerlendiren uzmanlardan farklı oluyor. İyi bir yatırımcı ya da kripto para analisti, tavsiyeleriyle milyonlarca insanı etkileyebiliyor. Ian Balina da bunlardan birisi. Fakat dijital olan her sistemin bir parçası olan güvenlik problemleri, kripto paralar için de geçerli.

Ian Balina, YouTube üzerinden yaptığı kripto para yayınlarıyla isim yapmış bir yatırımcı. Kanalının 116 bin abonesi var ve Telegram grubunda ise 26 bin kişi bulunuyor. Ian, insanları bilgilendirmek adına sürekli yayın yapıyor. Ancak bu yayınlardan birisinde, kripto para korsanlarının saldırısına maruz kaldığını anlayınca yayını hemen sonlandırdı.

Yayın sırasında ilk etapta saldırıyı fark edemeyen Ian, kesilen yayının ardından Telegram grubuna dönüş yaptı. Ardından Twitter üzerinden duruma açıklık getirdi. Etherscan isimli kripto para cüzdanı uygulaması üzerinden kayıtlara bakan Ian, yayın esnasında 2 milyon dolarlık kripto parasının çalındığını görüyor.

Ünlü yatırımcının cüzdanındaki 20 milyon Necleus Bision, 2 milyon Pareto Network ve 1 milyon Loom isimli kripto paralar korsanlar tarafından çalınıyor. Ian, korsanların bu cüzdana erişmek için kurtarma e-postası olarak seçtiği eski adresini kullandıklarını düşünüyor.

Kripto para yatırımcılığı, finansal teknoloji, temel ekonomi ve para piyasası dışında üst düzey güvelik bilgisi gerektiren bir çalışma alanı. Bu nedenle yatırımcılık yapmak isteyen herkesin, öncesinde yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip olmak için araştırma yapmaya ihtiyacı var.