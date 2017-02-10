Ünlü Manken Miranda Kerr Facebook'u Hırsızlıkla Suçladı

Sosyal ağlarda milyonlarca takipçisi olan manken Miranda Kerr, Facebook'un Snapchat'e ait özellikleri çaldığını sert bir dille belirtti.

Uzun süre Snapchat'i satın almak için uğraşan ancak bir türlü Snapchat'i bünyesine katamayan Facebook, Instagram'ın Hikayeler özelliği başta olmak üzere birçok Snapchat özelliğini Facebook servislerine dahil ederek Snapchat'in kullanıcı sayısında düşüş yaşamasına neden olmuştu.

Bu özelliklerin bir süre Snapchat'ten çalındığıyla ilgili tartışmalar gündeme gelse de kısa sürede milyonlarca kullanıcı bu özelliklere alıştı ve Facebook'un Snapchat'tan özellik çaldığı olayı gündemden düştü. Uzun bir aranın ardından konuyu gündeme taşıyan bu kez ünlü manken Miranda Kerr oldu.

Snapchat'in CEO'su Evan Speigel ile nişanlı olan Miranda Kerr, yaptığı açıklamada Facebook'un Snapchat'teki özellikleri çaldığını ve bunun bir yenilik değil kopyalama olduğunu söyledi. Facebook'taki tepe isimlerin gece nasıl uyuduğunu merak ettiğini söyleyerek Mark Zuckerberg'i hedef alan Kerr, Facebook'a katlanamadığını belirtti.

Tüm bunlara rağmen Facebook'ta milyonlarca takipçisi var

Miranda Kerr, Facebook'a karşı bu tarz sert bir açıklama yapsa da Facebook'ta yaklaşık 8 milyon, Instagram'da ise yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşıyor. Eğer açıklamalarında samimiyse Facebook platformlarındaki hesabını kapatması gerektiği söylenen Kerr bu konuda en azından şimdilik sessiz.