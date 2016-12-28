Ünlü Markaların Logolarında Bulunan 12 Gizli Mesaj!

Markaların logoları hiç de göründükleri gibi değil. Hem gözden kaçan ayrıntılar hem de gizli mesajlar ve semboller taşıyorlar.

1-McDonalds

McDonald’s sembolü bir psikolog tarafından planlandı. Bu psikolog, “müşteriler altın arkları gördüğünde aslında bilinçaltında bir çift kadın göğsü görüyor” düşüncesinden hareket etmiş.

2-Baskin Robins

Ünlü dondurma markasının logosunun en dikkat çekici yanı “BR” kısmı. Daha dikkatli bakarsanız bu kısımdaki pembe renkli bölümler “31” sayısını gösteriyor.

3-VAIO

Logo güzel görünüyor, ancak anlamı ne? Eğer siz de benim gibi bir “computernerd” iseniz, logonun neyi ifade ettiğini anında anlamışsınızdır. “VA” kısmı analog sembolünden, “IO” kısmı ise “binary” kodu temsil eden 1 ve 0 rakamlarından oluşuyor.

4-Amazaon

Amazon logosu gülen bir yüz olarak düşünülüyor, ancak daha dikkatli bakarsanız “a’dan z’ye” giden bir ok var. Yani “bizim mağazamızda her şeyi bulabilirsiniz” mesajı veriyor.

5-Tostitos

Cipsin ortasındaki iki “T” harfi, bir cipsi paylaşan iki kişiyi gösteriyor.

6-IBM

IBM’in çizgileri, aslında “=” işareti gibi. Bu işaretler eşitliğe vurgu yapıyor.

7-Toyota

Toyota’nın sembolü daha anlamlı, şirketin prensiplerini temsil ediyor. İlk halka müşterinin kalbini, ikincisi ürünün kalbini, üçüncüsü ise teknoloji alanındaki gelişimi sembolize ediyor.

8-Wendy’s

Logodaki kızın gömlek yakasına bakarsanız “MOM” yazısını göreceksiniz. İngilizce “anne” demek. “Anne eli değmiş gibi”nin farklı bir versiyonu sanki.

9-Bronx Hayvanat Bahçesi

Zürafaların bacaklarının arasına bakarsanız, beyaz zeminin aslında gökdelenler şeklinde olduğunu göreceksiniz. Bu da hayvanat bahçesinin New York’ta oluşunu temsil ediyor.

10-FedEx

FedEx logosunda, “Fed” kısmındaki “e” harfinin alt kısmı bir anahtar şeklinde. “Ex” kısmında ise “E” ve “x”in arasında bir ok var. Bunlar, firmanın daima ileriyi düşündüğünü ifade ediyor.

11-Presbiteryen Kilisesi

Bu da içinde gizli mesajlar olan bir logo. Logoda kiliseyi temsil eden semboller gizli. Haç, kürsü, güvercin, balık, şarap kadehi, ateş, kitap ve kutsal üçleme.

12-NBC

Herkes bu logonun bir tavuskuşuna benzediğini görebilir. Ancak renklerin temsil ettiği şeyi biliyor musunuz? 1950’lerde ilk defa renkli televizyonlar piyasaya çıktığında, NBC siyah-beyaz televizyonunu yenilemek istemeyenlerin neleri kaçırdığını göstermek amacıyla logosunu renklendirmiş.