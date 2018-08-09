Yeni albümü Scorpions'un "In My Feeling" adlı şarkısı ile tüm listelerde zirveye adeta çivi çakan Drake, internet mecrasında kırılması güç bir rekora imza attı.

Hip-Hop/Rap, R&B, Trap ve Pop gibi birçok müzik türünü harmanlayarak yakaladığı tarzı ile son dönemin en çok konuşulan müzisyenlerinden biri olan Drake, şöhretini yeni bir rekorla tüm dünyaya kanıtladı. Albümü ile Spotify ve Apple Music gibi platformlarda 1 hafta içerisinde 1 milyar dinleyiciye ulaşan Drake, tüm platformlar dahilinde 50 milyar kez dinlenerek yeni bir rekora imza attı.

Universal Music Group’un açıklamasına göre dijital müziğin yükselmesiyle beraber popüleritesini daha da arttıran Kanadalı şarkıcı, bu başarıya ulaşan ilk müzisyen oldu. 5 haftadır Billboard listesinde zirveyi kimseye bırakmayan Drake, müziksel başarısının yanında medyatik kişiliği ve tavırlarıyla da internetin birçok alanında kendine yer buluyor. Özellikle ülkemizde de “Drake Dansı” olarak adlandırılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni bir dans akımının başlamasına vesile olan müzisyen, adeta sosyal medyanın merkezinde bulunuyor.

Tıpkı Jack Nicholson gibi NBA maçlarının vazgeçilmez ismi olmayı da başaran Drake; geçtiğimiz dönemde NBA severler için son derece anlamlı ve ikonik olan bir fotoğrafta üçüncü kişi olarak, birçok internet kullanıcısı tarafından uzun süre tiye alınmıştı.