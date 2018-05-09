Stranger Things’in Başı Çalıntı Fotoğraf İddiasıyla Dertte

Geçtiğimiz haftalarda senaryosunun çalıntı olduğuna dair iddialar çıkan ünlü Netflix dizisi Stranger Things, şimdi de çalıntı fotoğraf iddiasıyla gündem oldu.

Netflix’in ünlü dizisi Stranger Things, yeni sezon çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Adından çokça söz ettiren popüler dizi, birkaç hafta önce gündeme bomba gibi bir iddia ile oturmuştu. Senaryosunun çalıntı olduğu savunulan dizinin, şimdi de yeni bir foyası ortaya çıktı. Fotoğrafçı Sean R. Heavey, diziyi izlediği sırada şaşırtıcı bir sahne ile karşılaştı. Öyle ki fotoğrafçının gördüğü bulut sahnesi, kendi çektiği bulut fotoğrafına fazlasıyla benziyordu.

Fotoğrafçının tanınan bu fotoğrafı, Stranger Things’in sahnelerinin içerisinde yer almasıysa, akıllara "Yine mi çalıntı içerik?" sorusunu getirdi. Diğer yandan Stranger Things’in paylaştığı fotoğraf ile fotoğrafçının içeriği neredeyse birbirinin kopyasıydı. Konu hakkında konuşan fotoğrafçı, “Netflix benden izin almadı. Hiçbir ajansa üye değilim bu sebeple fotoğrafım başka yerde paylaşılmış olamaz. Bu sebeple geriye kalan tek ihtimal, fotoğrafımın izinsiz alınmasıdır” ifadelerinde bulundu.

Fotoğrafçı Heavey’e cevap veren Netflix, var olan tek ortak noktanın benzer bir bulut oluşumunun kullanılması olduğunu ve bu sebeple fotoğraf üzerinde telif hakkı iddia edilemeyeceğini belirtti. Buna karşılık Heavey cephesinden de cevap gecikmedi: “Kullanılan benzer bir bulut değil, benim fotoğrafım.”

Benzer bir durumu daha öncesinde de yaşayan Netflix, izinsiz kullandığı fotoğraf için yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Muhtemelen Heavey de Netflix’den bir tazminat beklentisi içerisinde olacak ki, olay Facebook’a taşındı ve birçok fotoğrafçı Heavey’e destek oldu.