Totalbiscuit’in Kurucusu Ünlü YouTuber Hayatını Kaybetti

İngiltere’de yayın yapan ve oyun yayıncılığı konusunda YouTube’un ilk simalarından olan Totalbiscuit kanalının kurucusu John Peter Bain, 33 yaşında bağırsak kanseri yüzünden vefat etti.

YouTube’da oyun ve oyunculuğa dair içerik sayısı günden güne artarken, bu konuda ilklerden olan Totalbiscut kanalının kurucusu olan John Peter Bain, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyun yayıncılığı konusunda küresel bir üne sahip olan Bain’in son dönemde bağırsak kanseri ile mücadele ettiği kaydedildi.

Yayın tarzı genelde oyun eleştirisi üzerine kurulu olan Totalbiscuit kanalının akıbeti, yaşanan acı kayıptan sonra henüz belli değil. Oyun eleştirisi kavramını YouTube’a kazandıran kişi olarak tanınan Bain, Mayıs ayının başında sağlık sorunları yüzünden işine ara verdiğini duyurmuştu.

2014 yılından bu yana bağırsak kanseri ile mücadele eden Bain’in çalışmaları, pek çok içerik üreticisine ilham kaynağı oluyordu. Hastalığının ilk döneminde aldığı tedaviyle kanseri geriledi, ancak ilerleyen dönemde kanser önce karaciğerine ve sonrada omurgasına yayıldı. Durumu kritikleşince Mayıs ayının başında hastaneye kaldırılan Bain, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

John Peter Bain’in eşi ve kanalın resmi Twitter hesabından Bain’in vefatı şu şekilde açıklandı:

“John Peter Bain, 8 Temmuz 1984 - 24 Mayıs 2018”

Totalbiscuit kanalında Bain’in ölümü üzerine bir içerik paylaşılmazken, pek çok bağımsız yayıncı Bain anısına düşüncelerini aktardıkları videolar yayınladılar.