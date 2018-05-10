Avengers: Infinity War'da Iron Man'ın müstakbel eşi Pepper Potts'u canlandıran Gwyneth Paltrow, Avengers 4 hakkında çok önemli bir bilgiyi 'yanlışlıkla' ağzından kaçırdı.

Iron Man yani Tony Stark karakterinin 2008’den günümüze kadarki değişiminde önce asistanı, sonra sevgilisi ve şimdi de müstakbel eşi olan Pepper Potts’un büyük bir önemi bulunuyor. Avengers: Infinity War’un yalnızca başında görebildiğimiz Pepper Potts karakterini canlandıran Gwyneth Paltrow, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Avangers 4 hakkında büyük bir spoiler vermiş olabilir.

Avengers: Infinity War’da Tony Stark’ı ilk gördüğümüz sahnede Pepper Potts’a çok gerçekçi bir rüya gördüğünü ve rüyada Morgan adında bir bebekleri olduğunu söylüyordu. Daha sonra ise Pepper’a hamile olup olmadığını soran Tony, olumsuz yanıt aldığı için bir miktar üzülüyordu. Sahnenin devamında ise Doctor Strange ve Bruce Banner Tony’e Thanos’un geldiğini haber vererek savaşmaya götürüyorlardı.

Comicbook.com tarafından hazırlanan Avengers: Infinity War dergisine açıklamalarda bulunan Gwyneth Paltrow, ‘’Tony ve Pepper birlikte uzun bir yolculuk geçirdiler. Pepper ile asistanı olarak Tony’nin hayatına girdi fakat ilişkileri evrildi ve 10 yılın sonunda evlendiler ve bir çocukları oldu. İlişkileri aşk romanlarında anlatılan tüm evrelerden geçti.’’ diyerek Avangers 4’te Tony ve Pepper’ın evli ve bir çocuk sahibi olacaklarını müjdeledi.

Bu açıklama pek çok farklı bilgiyi içinde barındırıyor. Öncelikle Pepper’ın, Thanos’un parmak şıklatmasından sağ çıktığını öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca Infinity War’un sonunda Thanos’un gezegeni olan Titan’da kalan Tony’nin bir şekilde Dünya’ya dönmüş olacağını da anlıyoruz. Ayrıca çiftimiz yaşanan büyük savaş ve onca kaybın ardından evlenebildiğine göre muhtemelen Avangers 4 ile Infinity War arasında hatırı sayılır bir süre geçmiş olacak.

Yine de Marvel’ın spoiler ve sızıntı vermemek konusundaki katı tutumunu düşünürsek, Paltrow’un açıklamalarının şaşırtma amaçlı olabileceğini de aklımızın bir kenarında tutmalıyız. 2008 yılında ilk kez beyaz perdeye çıkan Tony, zengin ve umursamaz bir adamdı. Aradan geçen 11 yılın ardından baba olmuş bir Tony’i izlemek, izleyiciler için oldukça ilginç olabilir.