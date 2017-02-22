Bir Oyuncu Twitch Üzerinden Canlı Yayın Yaptığı Sırada Öldü

Twitch’te Make-A-Wish Foundation adına 24 saatlik canlı yayın yapan World of Tanks oyuncusu Brian ‘Poshybrid’ Vigneault, yayın esnasında hayatını kaybetti.

Kuzey Amerika’nın en iyi WoT (World of Tanks) oyuncuları arasında gösterilen ve toplanan bağışları Make-A-Wish Foundation göndereceği belirtilen 35 yaşındaki Brian ‘Poshybrid’ Vigneault isimli oyuncu, bilgisayar başından sigara içmek için çıktı ve bir daha da yayına dönmedi.

Oyuncu, 22. saati dolmak üzereyken sigara içmek için bilgisayardan uzaklaştı. Bu sırada oldukça uykulu görülüyordu, bu yüzden de uyumuş olabileceği tahmin edildi. Ertesi gün ise Poshybrid’in kanalın Discord grubu üzerinde çevrimiçi görülmesi üzerine takipçiler, kendisine neden yayını kestiğiyle ilgili sorular yöneltmeye başladılar. Cevap gelmişti fakat beklendiği gibi Poshybrid’den değil, onun ‘ölümünü’ araştıran bir dedektif tarafından geldi. Dedektif, daha sonra Virginia Beach Polis Departmanı'nı telefonla arayarak ölümü teyit etti.

Kendisinin Facebook'taki fotoğrafı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalara rağmen oyuncunun ölüm sebebi henüz kesinleşmiş değil. Fakat kendisinin öldüğü günün haftasında birkaç kez daha uzun saatler boyunca uykusuz kalacak şekilde oyun oynadığına dair iddialar bulunuyor. Ölümüne bunun da bir etkisinin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.