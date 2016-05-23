Kendisine gelen bir mesajı Instagram hesabından paylaşan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, mesaj üzerinden yeni nesle ağır eleştiride bulundu.

Selena dizisinden hatırladığımız, sonrasında da birçok projede yer alan ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, bir takipçisinden gelen ‘telefon isteği’ mesajını Instagram hesabından oldukça sert bir eleştirel yaklaşımla paylaştı.

Oyuncuya takipçisinden gelen mesaj şöyle: Merhaba Sinan abi, sizi çok seviyorum. Abi, sizden bir isteğim var. Benim Iphone 7 hayalim var. Abicim, maddi sıkıntılar nedeniyle alamıyorum. Sizin için küçük bir şey ama benim için çok büyük… Sizden ricam, bana bir tane hediye alabilir misiniz? Gerçekten çok mutlu olurum.

Ünlü oyuncu ise gelen bu mesajı ‘Böyle bir nesil var işte. iPhone 7 hayali kuran dangalak nesil!’ başlığıyla eleştirip şu mesajı paylaştı:

"Bunu yapmak zorunda olduğum için bu postu paylaşıyorum öncelikle sözüm bir çocuğun hayalleriyle oynadığımı söyleyen insanlara bir çocuğun yazdıklarını paylaşacak kadar vicdansız birisi değilim ben 40 yaşındayım bana 35 yaşında birisi de abi diyor ve bu kişi çocuk değildir.

Rencide etmemek için bütün hesap bilgilerini ve profilini karaladım o mesaj üzerinden yaptığım hazırcı maddiyatçı statükocu zihniyete bir göndermeydi daha önce kitap kışlık ayakkabı mont yardımı yaptığım bir sürü insan geldi aklıma ve hamburgercide çalışıp bir yandan da tiyatro eğitimi almaya çalışan kendimin 25 yaşında ki hali bu paylaşımı o yüzden yaptım pişmanda değilim kimseden de özür dilemeyeceğim ben inandığımı söyledim bana hakaret edip hem dm den hem yorumlardan annemden girip ecdadımdan çıkan insanları da Allah’a havale ediyorum saygılar sevgiler."

Oyuncu, mesajı önce yoruma açık şekilde paylaştı. Fakat mesajının çok ağır olması sebebiyle birçok takipçisi kendisine yoğun eleştirilerde bulundu -içlerinde ağır olanlar da vardı-. Bunun üzerine gönderisini yoruma kapatan oyuncu, mesajının arkasında olduğunu göstermek adına paylaşımını silmedi.