Ünlü Oyuncuların Tıpatıp Kopyası Olan 11 Sıradan İnsan!

Alakasız insanların birbirine çok fazla benzemesi şaşırtıcı görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor, hele ki bu isimler ünlü oyuncuların tıpatıp aynılarıysa. İşte ünlülere ikizi gibi benzeyen 11 sıradan kişi.

“İnsanlar çift yaratılmıştır” sözü aslında kadın ve erkek ilişkilerine atıfta bulunulması amacıyla söylenmiş olsa da, günümüzde insanların bu cümleden anladıkları “her insanın bir ikizi olduğu” yönündedir. Herkes bir eşe ihtiyaç duyar mı veya herkesin bir ikizi var mıdır, bilemiyoruz. Ancak açıkça bildiğimiz bir şey varsa o da aşağıdaki ünlülerin ünsüz birer kopyalarının olduğu!

1-Daniel Radcliffe

Bu genç adamın ismi Nikolay. Kendisi Rusya’nın Harry Potter’ı olarak tanınıyor. Tabii alnının sol tarafında bir yara izi yok. Belli ki “Kim Olduğunu Bilirsiniz Siz” ile karşılaşmamış!

2-Julia Roberts

Roberts’ın neredeyse tıpatıp ikizi olan soldaki kişinin ismi bilinmiyor. Adını duyurmayan bu kişi, belli ki gayet mütevazi. Başka durumu nasıl açıklayabiliriz?

3-George Clooney

George Clooney’in ikizinin nereli olduğunu biliyor musunuz? Hadi, soldaki resmin çekildiği mekan da mı çağrışım yapmadı! Clooney’in ikizi bir Türk, fotoğraftan da fark edeceğiniz gibi Taksim metrosunda çekilmiş.

4-Danny DeVito

Danny DeVito’nun Brezilyalı ikizi, ünlü komedyen gibi bir aktör! Tabii DeVito gibi popüler değil, ancak benzerliği TV dünyasında tutunmasına olanak sağlamış.

5-Morgan Freeman

Freeman’ı hiç yemek pişirirken görmüş müydünüz? Filmlerin dışındaki halini kastediyoruz. Soldaki adam tıpkı yemek pişiren Freeman, yalnız kendisi Meksikalı bir taco ustası.

6-Barack Obama

İlham Anas isimli bu kişi 40 yaşında. Bir arkadaşı kendisini 44. ABD başkanı Barack Obama’ya benzetince hayatı değişti. Anas, Obama gibi giyinip dünyayı dolaşmaya başladı ve sırf bu görünüşü nedeniyle birçok davet aldı. Bu davetler sayesinde ise kendisine ev alıp çocuğunu özel okula gönderebilecek parayı kazandı.

7-Jim Carrey

Yıldız komedyen Jim Carrey’in de kendisine ikizi kadar benzeyen biri var. Ancak bu kişinin tipine bakıldığında bir Rus havası yok gibi değil :)

8-Kit Harington

“John Snow bu günleri görmek için mi dirildi?” dedirtecek cinsten bir benzerlik. Kit Harrington gerçek yaşamda ölseydi, Steve isimli bu genç arkadaş onun yerine yeniden dirilmiş Snow’u bile oynayabilirdi, benzerlik o boyutta. Hatta ünlü isme kendisinden bile daha çok benziyor.

9-Kanye West

Belki de popüler rapçi Kanye West’in Mısır’da dedesi vardır. Bu Mısırlı ile ortak atadan geldiklerine dair söylentiler olsaydı, birçok kişi eminiz inanırdı.

10-Matthew Perry

Kült komedi dizisi Friends’in Chandler adlı karakterini sokakta tanımayan yoktur- en azından yabancı dizi izleyenler arasında-. Soldaki arkadaş Matthew Perry’e benzediği için gayet şanslı.

11-Ryan Gosling

Son yılların yükselen yıldızı Gosling’e benzemek istemeyecek bir erkek var mıdır acaba?