Ünlü rap yıldızı, iş adamı ve prodüktör P. Diddy, H&M'in ırkçı kelimeler barındıran svetşörtü giydirdiği siyahi çocuğa 1 milyon sterlinlik modellik kontratı teklif etti.

H&M'in siyahi bir çocuğa "ormandaki en havalı maymun" yazılı bir svetşört giydirmesi, hem sosyal medyada hem de dünya kamuoyunda epeyce konuşulmuştu. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan svetşörtün siyahi bir çocuğa giydirilmesi, H&M'in ırkçılıkla suçlanmasına sahip olmuştu. H&M yakın zamanda buna ilişkin bir özür yazısı yayınlasa da, konu ünlü kişilerce dillendirilmeye başlandı ve gündemden kolay kolay gitmeyecek gibi gözüküyor.

Yakın zamanda ise Manchester United futbolcusu Romelu Lukaku, ünlü sunucu Karamo Brown ve dünyaca ünlü rap yıldızı, iş adamı ve prodüktör P.Diddy'den tepkiler geldi. Instagram'da yayınladığı görsel ile çocuğun bir çizimini paylaşan P.Diddy, svetşörtün üzerindeki yazı "Dünyadaki en havalı kral" olarak değiştirilmiş bir şekilde gösteren bir resim koydu.

Ancak tepkisini bu kadarla bırakmayan ünlü yıldız, kendi giyim firmasında modellik yapmak üzere çocuğa tam olarak 1 milyon Sterlinlik bir sözleşme teklif etti. Instagram gönderisinin altında "Birazcık saygı gösterin!!! Bize baktığınızda seçkinlik ve tanrı vergisi ihtişamımızı görün!! Bunun dışında her şey saygısızca" yazan P.Diddy, yaptığı son teklifle beraber duruma ne kadar kızgın olduğunu da göstermiş oldu.

Ancak tepkiler ise bununla sınırlı kalmadı. Ünlü futbolcu Romelu Lukaku konu hakkında yaptığı Instagram paylaşımında, "Sen bir prenssin ve yakında kral olacaksın. Kimsenin sana bundan başkası olduğunu söylemesine izin verme" yazdı. Marka ile çalışan ünlü şarkıcı "The Weeknd" ise resmi Twitter hesabından olaya şok olduğunu ve bir daha H&M markası ile kesinlikle çalışmayacağını belirtti.

H&M davası büyüyerek devam ediyor ve markanın üzerinde tabiri caizse bir "kara leke" olarak kalacak gibi gözüküyor. İlerleyen günlerde çocuğun P.Diddy'nin teklifini kabul edip etmeyeceği belli olacaktır. Yine de H&M, svetşörtü şimdilik ABD'de satıştan kaldırdı. Konuyla ilgili suçluyu bir an önce bulacaklarını yazdıkları özür yazısında belirten H&M bir an önce doğru düzgün bir açıklama yapmazsa, marka boykot bile edilebilir gibi gözüküyor.

Yani bu çirkin durum markanın dikkatsizliği mi yoksa firmada çalışan ırkçı kişilerin yaptığı bir şey mi bilinmez. Ancak bu resmen ırkçılık olarak tabir edilebilecek olan olay, oldukça çirkin. Umarız bundan sonra bir çok marka veya ünlü kişi bu konuda daha dikkatli davranır. Siz ne düşünüyorsunuz?