Drake’in Katıldığı Twitch Canlı Yayınında Rekor Kırıldı

Twitch yayıncısı Ninja’nın yayınına katılarak Fortnite oynayan Drake, Twitch dünya rekorunu kırmayı başardı.

Pek çok kişi geçtiğimiz yıllarda Twitch platformunda bir azalma olacağını düşünüyordu, ancak Twitch, inadına rekorlar kırarak bunun olmayacağını bizlere gösteriyor. Arkasında Amazon gibi bir şirket olmasından dolayı sağlam yatırımlar alan Twitch, dün gece yeni bir anlık izleyici rekoru kırdı.

Son dönemin en ünlü oyunları arasında yer alan Fortnite oyununda yayın açan Ninja isimli Twitch yayıncısı, ünlü rapçi Drake ile birlikte ortak bir yayın yaptı. Geçtiğimiz günlerde Drake, Ninja’yı Instagram üzerinden takip etmeye başlamış ve söylentiler ortaya çıkmıştı. Dün akşam yapılan Twitch yayını ise, bu ikilinin yeni bir rekor kırmasını sağladı.

Aslında bu olayın ardından Fortnite’ın geliştirdiği çok başarılı bir reklam projesi yatıyor. Kısa süre önce çapraz platform desteğine kavuşan Fortnite’a vurgu yapmak isteyen Epic Games, PC üzerinden oynayan Ninja ile PS4 üzerinden oynayan Drake’i bir araya getirerek bu olayı en iyi şekilde tanıtmış oldu.

Tarihi yayında eskiden 501.680 anlık izleyici olan rekor, 607 bin izleyiciyle kırılmış oldu. Geçtiğimiz döneme kadar 300-400 bin kişi arasında gezen izleyici rekoru, LOL yayıncısı loltyler1 ile yeniden gündeme gelmiş ve PUBG yayıncısı Dr Disrespect tarafından 500 bin barajının üzerine çıkarılmıştı. Twitch’de yaşanan bu hızlı yükseliş, oyun yayınları platformunun gelişmekte olduğunu gösteriyor.

Bu yayınlar gösteriyor ki, PUBG ve Fortnite yalnızca oyuncular arasında değil, yayıncılar arasında da bir mücadeleye sahne olacak. İlerleyen günlerde yeni Twitch rekorlarının kırılması bekleniyor. Ninja'nın Twitch üzerinden hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.