Ünlü Rapçi Eminem: Son Sevgililerimi Tinder'dan Buldum

Şu sıralar Revival albümü ile büyük beğeni toplayan Eminem, kendisine yeni sevgili yapmak için Tinder kullandığını açıkladı.

Yayınladığı son albüm Revival ile müzik piyasalarını derinden sallayan tüm zamanların en çok albüm satan rap sanatçısı Eminem, sevgililerini Tinder’dan bulduğunu açıkladı. ABD’li rap sanatçısı, Vulture dergisine yaptığı açıklamalarda hayatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Eşinden boşandıktan sonra birkaç kişiyle görüştüğünü açıklayan Eminem, bunların hiçbirinin toplum önüne çıkarmak istediği ilişkiler olmadığını açıkladı.

Yapılan röportajda sanatçıya “Takıldığınız kişileri nereden buluyorsunuz?” sorusuna “Tindar’dan” diye cevap veren Eminem, “Bu konuda ciddiyim. Bazen de Grind uygulamasını kullanıyorum. Eskiden gece kulüplerine gider, kızlarla orada tanışırdım. Benim için tuhaf zamanlardı” dedi.

Tinder, arkadaşlık kurmak isteyen insanların birbirlerini beğenip gerçek hayatta buluşabildiği bir uygulama. Çöpçatanlık uygulaması diye geçen Tinder’la yakınınızda bulunan insanları bulabilir ve onlarla iletişime geçerek gerçek bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Ünlü sanatçının kısa süre önce çıkardığı Revival albümü ve bu albümden Ed Sheeran ile birlikte yaptığı River şarkısı, yalnızca 3 hafta içerisinde 48 milyon izlenerek albümün ne kadar beğenildiğini kanıtladı. Peki, sizler de Eminem gibi Tinder gibi uygulamalar kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.