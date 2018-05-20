Leonardo Da Vinci'nin Çok Az Bilinen Üstün Yetenekleri!

Onu daha çok, yaptığı olağanüstü güzellikteki resimleri ile tanıyoruz. Ancak Da Vinci'nin müzik, edebiyat, fizik, mimarlık ve daha pek çok alanda çalışmaları ve icatları mevcut.

Botticelli’nin de eğitim aldığı, ustaların ustası Verrocchio’nun atölyesine çırak olarak girmesi büyük bir şanstır. Ve ustalığa terfi ettiği 1473 senesinden itibaren de bağımsız olarak çalışmaya başlamıştır.

Mona Lisa’da ilk defa ortaya çıkan sfumato tekniği ve o meşhur gülümseme, günümüzde en fazla hatırda kalan olsa da, 'Bakire Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile Birlikte' tablosu, esas dönüm noktasıdır. Zira bu tablo, Raffaello, Michalengelo gibi isimlerce kompozisyonun ideal örneği olarak kabul edilmiştir.

'Son Akşam Yemeği' tablosu ise, en yetkin sanat ürünü boyutuna geçmiştir.

Fizik, botanik, kozmoloji, jeoloji, zooloji, mimarlık ve mühendislik çalışmaları günümüze dahi damga vururken, geride bıraktığı 19 not defterinden anlaşılacağı üzere; edebiyat, matematik ve müzik üzerine de çalışmıştır.

Anatomi çalıştığı sıralarda mezarlıktan yeni gömülen cesetleri çaldığı ve günlerce evine kapanarak çalışmalar yürüttüğü söylenmektedir. Ayrıca, ana rahmindeki fetüsleri çizme konusunda saplantısı olduğu öne sürülmektedir.

Bir rivayete göre ise, Mona Lisa tablosunun altında pek çok farklı eskiz vardır ve Leonardo ölene değin nereye gitse bu 'bitmeyen' tablosunu yanında taşımış, teslim etmemiştir. Tabii Mona Lisa’nın kim olduğu da ayrı bir soru işaretidir. Kimi sanat tarihçilerine bakılırsa, kendi duygularının bir dışavurumu olarak kadın halini çizmiş; kimilerine göreyse yasak aşkını resmetmiştir. Fakat yaygın görüş: Bu kadının, Bartolommeo Del Gioccondo’nun karısı olduğu yönündedir.

Havan topu, ilk mekanik hesap makinesi, termometre ve barometrenin de mucidi olan, iq’su (bilinen en yüksek nokta) - ölçülemeyen değer, yani 220 olarak kabul edilen bu müthiş beyin Leonardo’nun mezarı, ne yazık ki Fransız Devrimi esnasında yok edilmiştir.