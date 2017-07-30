Twitter kullanıcısı @eatmyaesthetics, çeşitli şehirlerdeki Outback restoranlarının yerlerine bakmaya başladı. Baktıkça fark etti ki bu restoranlar belli bir düzene göre dizilmişti ve bir takım semboller ortaya çıkıyordu.
Outback Steakhouse ne planlıyor?
Restoranlar, Google Maps üzerinden çizgilerler birbiriyle birleştirildiğinde Pentagram, Wiccans ve Mason gibi geçmişte birçok kültür tarafından kullanılan bir sembol ortaya çıktı. 5 uçlu yıldız olan sembol ile ilgili birçok anlam bulunuyor fakat kullanıcılar bunu şeytan, İlluminati, kötülük ve büyücülükle ilişkilendirdi.
Evet, aynısı Bay Area California için de geçerli. Illımunati doğrulandı.
İnternet de bunu desteklemek için müthiş bir araç olduğundan, adeta bir komplo teorisi yapılmaya başlandı. @eatmyaesthetics'den sonra paylaşımlar artmaya devam etti.
Sonrasında restoran, soğan paylaşımında bulununca daha da dikkat çekici oldu.
Restoran ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor ve komplo teorisi durmuşa benzemiyor.