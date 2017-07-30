Yapılan Google Maps paylaşımlarından sonra restoran zinciri, kendisini komple teorisinin merkezinde buldu.

Twitter kullanıcısı @eatmyaesthetics, çeşitli şehirlerdeki Outback restoranlarının yerlerine bakmaya başladı. Baktıkça fark etti ki bu restoranlar belli bir düzene göre dizilmişti ve bir takım semboller ortaya çıkıyordu.

Outback Steakhouse​ ne planlıyor?

Restoranlar, Google Maps üzerinden çizgilerler birbiriyle birleştirildiğinde Pentagram, Wiccans ve Mason gibi geçmişte birçok kültür tarafından kullanılan bir sembol ortaya çıktı. 5 uçlu yıldız olan sembol ile ilgili birçok anlam bulunuyor fakat kullanıcılar bunu şeytan, İlluminati, kötülük ve büyücülükle ilişkilendirdi.

Evet, aynısı Bay Area California​ için de geçerli. Illımunati doğrulandı.

İnternet de bunu desteklemek için müthiş bir araç olduğundan, adeta bir komplo teorisi yapılmaya başlandı. @eatmyaesthetics'den sonra paylaşımlar artmaya devam etti.

Sonrasında restoran, soğan paylaşımında bulununca daha da dikkat çekici oldu.

Restoran ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor ve komplo teorisi durmuşa benzemiyor.