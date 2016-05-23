Ünlü Şarkıcı Barbra Streisand, Köpeğini Klonladı!

Barbra Streisand isimli şarkıcı, ölmüş köpeğinin klonlarını ürettiğini duyurdu. Farklı kişilik özelliklerine sahip klon köpeklerin adları: Scarlett ve Violet.

60'lı yıllardan beri popüler olan ünlü şarkıcı Barbra Streisand, 2017 yılında ölen köpeğinin 2 klonunu başarıyla ürettiğini söyledi. Köpeklerin farklı kişiliklere sahip olduğunu söyleyen Streisand, 14 yaşında ölen köpeğin ağzından ve karnından alınan hücrelerle (ölmeden önce) klonlama işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Klonlanan "Coton de Tulear" cinsi köpekler, yumuşak tüyleriyle bilinen özel bir tür.

Henüz çok küçük olan köpeklerin diğer özelliklerinin "anne" köpekle aynı olduğunu öğrenebilmek için, köpeklerin biraz büyümesi gerekiyor. Küçük köpeklerin Samantha adlı anne köpeğin kahverengi gözlerini ve onun ciddiyetini taşıyıp taşımayacağını merak eden Streisand, köpekleri Instagram'da paylaştı. Ünlü şarkıcı, Instagram gönderisinde görünen aynı ırktan üçüncü köpeğin Samantha ile uzaktan kuzen (evet, doğru okudunuz) olduğunu belirtti.

2015 yılında Güney Koreli Sooam Biotech laboratuvarı, 100.000 dolar karşılığında köpek klonlaması yaptığını duyurmuştu. Streisand bu klonlamayı nereye yaptırdı bilmiyoruz ama, kendisine pahalıya patladığı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir canlının klonlanmasını etik buluyor musunuz?