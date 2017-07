Ünlü Şarkıcı Kesha, UFO'ları Gördüğünü Söyledi!

Kesha, UFO'ları gördüğünü ve yeni albümünü yaparken bu deneyiminden yararlandığını söyledi.

ABD’li ünlü şarkıcı Kesha’dan inanması güç bir açıklama geldi. Katıldığı bir radyo programında uzaylıları gördüğünü belirten Kesha, yakında çıkacak albümde bu anıdan ilham aldığını belirtti.

Kaliforniya’daki Joshua Tree Ulusal Parkı’nda yaşamış olduğu deneyimi anlatan Kesha, “Tamamen ayıktım. Gerçekten ayıktım. İnsanlar LSD aldığımı düşünebilir ama almadığımı biliyorum… Kafamı yukarıya kaldırdığımda birçok uzay gemisi gördüm… Onları fotoğraflamadığım için çok pişmanım” diyen Kesha, bu görüntülerin ardından uyandığını söyledi.

11 Ağustos’ta “Rainbow”isimli yeni albümü çıkacak Kesha’nın albümü dünya dışı bir temaya sahip. Albümün kapağında yer alan uzay gemisi motiflerinin dışında “Spaceship”(uzay gemisi) isminde bir şarkı da bulunan albümün nasıl olacağı merak ediliyor. Kesha, yaptığı açıklamada tüm albümü bu olaydan esinlenerek yazdığını söylüyor..

Mayıs ayında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla UFO’ların gerçek olduğunu iddia eden Kesha’nın doğru söyleyip söylemediğini elbette bilemeyiz, ancak sanatçının 4 yıldır albüm çıkarmamasını göz önünde bulundurunca, bu hareketlerin biraz reklam koktuğunu söyleyebiliriz.

ufos are real. i have seen them. not playing - UFO'lar gerçek. Onları gördüm. Şaka yapmıyorum.