Ünlü Vine İllüzyonisti Zach King, Note 8'in Reklam Yüzü Oldu

Paylaştığı illüzyon videoları ile milyonlarca takipçiye ulaşan Vine fenomeni Zach King, Samsung'un son amiral gemisi Galaxy Note 8'in yeni reklam yüzü oldu.

Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları’nın da reklamlarında çeşitli numaralar sergileyen dünyaca ünlü Vine illüzyonisti Zach King, şimdi de Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in reklam yüzü oldu.

Üç videodan oluşan reklamların başlıkları ‘şakala’, ‘çiz’ ve ‘çek’. İlk videoda King, Galaxy Note 8’in ‘infinity display’ tasarımına dikkat çekmek için cihazın çerçevesiz ekranını vurgulayan birkaç illüzyon numarası sergiliyor.

İkinci videoda ise cihazın ekran kapalı iken ekran üzerine not alma ve alınan notları kolaylıkla paylaşma özelliklerine vurgu yapılıyor.

Son videoda ise ünlü illüzyonist, Galaxy Note 8’in çift kamerasının kalitesine ve canlı odak özelliğine vurgu yapmak için ‘küçük’ bir numara sergiliyor.

Zach King, Vine ile kendini ispatlamış ardından pek çok markanın reklam yüzü haline gelmişti. Bu üç yeni videoda da hem yeteneklerini bir kez daha göstermiş hem de Galaxy Note 8’in özelliklerini çok iyi bir şekilde vurgu yapmış oldu. Adam ‘King’ sonuçta.